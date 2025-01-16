Весна, и мы снова #шаримпомощь!

Красный шар для выпускника — шанс на выздоровление для ребенка. Да-да, мы снова приглашаем вас принять участие в акции #шаримпомощь.

Последний звонок в школе — очень волнительный момент, прощание с детством и переход во взрослую жизнь. Мы предлагаем выпускникам 2025 года отметить это событие вкладом в благотворительность: сделать пожертвование в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» и забрать в нашем офисе красный шарик — пин, который останется на память юному благотворителю. Пин уже стал символом помощи детям! А еще он стильно смотрится на пиджаках и белых блузках выпускников — мы проверяли.

Акция стартовала пять лет назад, ребята забрали сотни пинов, к событию присоединились целые классы. В прошлом году благодаря участникам акции необходимое лечение удалось обеспечить трехлетнему Денису из Ставрополя и четырехлетней Алисе из Алтайского края. Вместе мы способны и не на такое!

Расскажите об акции #шаримпомощь знакомым. Если вы учитель, родитель или близкий выпускника, предложите ему эту идею. Ведь это так круто и по-взрослому — прийти на помощь тому, кто в ней нуждается!