Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

Весна, и мы снова #шаримпомощь!

14 апреля 2025Анонсы
Текст:
Елена Бадалян
Поделиться:

Красный шар для выпускника — шанс на выздоровление для ребенка. Да-да, мы снова приглашаем вас принять участие в акции #шаримпомощь.

Последний звонок в школе — очень волнительный момент, прощание с детством и переход во взрослую жизнь. Мы предлагаем выпускникам 2025 года отметить это событие вкладом в благотворительность: сделать пожертвование в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» и забрать в нашем офисе красный шарик — пин, который останется на память юному благотворителю. Пин уже стал символом помощи детям! А еще он стильно смотрится на пиджаках и белых блузках выпускников — мы проверяли.

Красный шарик — пин, который останется вам на память

Фото: Юлия Ласкорунская

Акция стартовала пять лет назад, ребята забрали сотни пинов, к событию присоединились целые классы. В прошлом году благодаря участникам акции необходимое лечение удалось обеспечить трехлетнему Денису из Ставрополя и четырехлетней Алисе из Алтайского края. Вместе мы способны и не на такое! 

Расскажите об акции #шаримпомощь знакомым. Если вы учитель, родитель или близкий выпускника, предложите ему эту идею. Ведь это так круто и по-взрослому — прийти на помощь тому, кто в ней нуждается!

Узнать больше

и принять участие в акции

Новости

Все новости

Весна, и мы снова #шаримпомощь!

Красный шар для выпускника — шанс на выздоровление для ребенка. Да-да, мы снова приглашаем вас принять участие в акции #шаримпомощь.

Анонсы14.04.2025

Налоговый вычет: инструкция по применению

Приятный бонус за участие в благотворительности — налоговый вычет. Сейчас его можно (и нужно) получить за пожертвования в фонд за 2024, 2023 и 2022 годы. Рассказываем как.

Анонсы6.03.2025

Три Полины: до болезни, во время лечения и после выздоровления

Совместно с книжным сервисом Литрес фонд «Подари жизнь» выпустил сборник «Оттолкнуться от паузы». Одна из новелл — «Кафе “Юпитер”» — посвящена Полине Асеевой.

Анонсы16.01.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari