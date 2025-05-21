«Благотворительность не должна требовать жертв»

Важно ли, из каких побуждений человек жертвует, или в спасении жизней все средства хороши? Этот вопрос Skillbox Media, журнал для профессионалов, задал Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь».

«Фонд „Подари жизнь“ всегда старался исключить из коммуникации манипуляции и токсичность (хотя, как бывший журналист, я знаю, что это работает). Мне ближе другой подход: помощь должна ассоциироваться с радостью, а не требовать жертв. Зачем отказываться от чашки кофе, если можно найти кофейню, которая отправляет часть прибыли на благотворительность? Так утро начнется с любимого напитка и чувства морального удовлетворения», — отмечает Екатерина Шергова.

В идеале благотворительность становится полезной привычкой, гармонично встроенной в повседневность. Вот несколько отличительных черт такой благотворительности:

мысль «Я помогаю» заставляет улыбаться и чувствовать тепло;

вносить вклад в чужое благополучие легко и удобно (иногда это буквально дело одного клика или оплаты чашки кофе);

помощь другим отзывается внутри ощущением благодарности за то, что у вас в жизни есть возможность кому-то помогать и приносить миру пользу;

само видение мира меняется, и начинает казаться, что добрых людей, хороших поступков и справедливости вокруг больше, чем думалось раньше.

«Мы становимся частью важной общности, видим рядом людей, которые смотрят на жизнь так же, как мы, и это дает внутреннюю опору. У нашего фонда есть слоган: „Это мне по силам — любить“. Когда благотворительность становится источником вдохновения, радости и любви, у нее появляется реальный шанс однажды стать общественной нормой. Именно к этому мы и стремимся», — говорит Екатерина Шергова.