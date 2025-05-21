Важно ли, из каких побуждений человек жертвует, или в спасении жизней все средства хороши? Этот вопрос Skillbox Media, журнал для профессионалов, задал Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь».
«Фонд „Подари жизнь“ всегда старался исключить из коммуникации манипуляции и токсичность (хотя, как бывший журналист, я знаю, что это работает). Мне ближе другой подход: помощь должна ассоциироваться с радостью, а не требовать жертв. Зачем отказываться от чашки кофе, если можно найти кофейню, которая отправляет часть прибыли на благотворительность? Так утро начнется с любимого напитка и чувства морального удовлетворения», — отмечает Екатерина Шергова.
В идеале благотворительность становится полезной привычкой, гармонично встроенной в повседневность. Вот несколько отличительных черт такой благотворительности:
мысль «Я помогаю» заставляет улыбаться и чувствовать тепло;
вносить вклад в чужое благополучие легко и удобно (иногда это буквально дело одного клика или оплаты чашки кофе);
помощь другим отзывается внутри ощущением благодарности за то, что у вас в жизни есть возможность кому-то помогать и приносить миру пользу;
само видение мира меняется, и начинает казаться, что добрых людей, хороших поступков и справедливости вокруг больше, чем думалось раньше.
«Мы становимся частью важной общности, видим рядом людей, которые смотрят на жизнь так же, как мы, и это дает внутреннюю опору. У нашего фонда есть слоган: „Это мне по силам — любить“. Когда благотворительность становится источником вдохновения, радости и любви, у нее появляется реальный шанс однажды стать общественной нормой. Именно к этому мы и стремимся», — говорит Екатерина Шергова.
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Новости
«Благотворительность не должна требовать жертв»
Важно ли, из каких побуждений человек жертвует, или в спасении жизней все средства хороши? Этот вопрос Skillbox Media, журнал для профессионалов, задал Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь».
«Подари жизнь» снова на «Дикой мяте»
13–15 июня ждем вас на мультиформатном фестивале «Дикая мята»! Все как обычно: музыка, танцы, рассветы и закаты, а также разнообразные активности в шатре «Подари жизнь» от волонтеров фонда для детей и взрослых.
Вечерний утренник с живым оркестром
2 июня фонд «Подари жизнь» проведет в театре «Маска» музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых», тем самым поддержав традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад все и началось.