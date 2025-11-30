И получается теплый мир, связанный добрыми руками. Каждая петелька в нем — чей-то шаг, решение или поступок. Когда петелек много, получается целый мир поддержки, любви и заботы. Место, где всегда тепло и есть надежда.
Мир, связанный (с) вами
Этот мир уже существует. И его создаете вы, благотворители «Подари жизнь». Все те, кто однажды решил сделать перевод в фонд, подписаться на ежемесячные списания, откликнуться на письмо о помощи — то есть сделать новую петельку. Когда петелек стало много, они начали превращаться в дома, новогодние елки и подарки под ними. Получилось красиво, уютно, тепло и, главное, безопасно. Посмотрите, ваша петелька уже точно есть в этом мире!
А еще в нем есть мишка. Сначала его нарисовала 12-летняя Кюннэй Григорьева, с который вы хорошо знакомы. Потом он ожил, так же как оживает этот город, когда мы делаем добрые дела вместе.
Вы можете нарядить мишку — надеть на него шапку, шарфик или варежки. Потому что в этом мире становится теплее только благодаря людям. Спасибо, что вы рядом.
Мир, связанный (с) вами
Новости
Раз петелька, два петелька
Дети в больницах ждут подарков
И нам очень нужна ваша помощь! Остаться в палате на Новый год — уже грустно. А если еще и без праздника, и без заветного подарка под елочкой… Давайте исправим эту несправедливость и подарим детям чудо. И очень, очень нужно порадовать подростков!
«Мне пришлось доказывать врачам, что я могу стать мамой»
В День матери 31-летняя Маргарита — бывшая подопечная «Подари жизнь» поделилась с читателями делового издания Daily Moscow своей историей о стереотипах, с которыми сталкиваются женщины после онкологических заболеваний на пути к материнству.