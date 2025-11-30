Раз петелька, два петелька

И получается теплый мир, связанный добрыми руками. Каждая петелька в нем — чей-то шаг, решение или поступок. Когда петелек много, получается целый мир поддержки, любви и заботы. Место, где всегда тепло и есть надежда.

Этот мир уже существует. И его создаете вы, благотворители «Подари жизнь». Все те, кто однажды решил сделать перевод в фонд, подписаться на ежемесячные списания, откликнуться на письмо о помощи — то есть сделать новую петельку. Когда петелек стало много, они начали превращаться в дома, новогодние елки и подарки под ними. Получилось красиво, уютно, тепло и, главное, безопасно. Посмотрите, ваша петелька уже точно есть в этом мире!

А еще в нем есть мишка. Сначала его нарисовала 12-летняя Кюннэй Григорьева, с который вы хорошо знакомы. Потом он ожил, так же как оживает этот город, когда мы делаем добрые дела вместе.

Вы можете нарядить мишку — надеть на него шапку, шарфик или варежки. Потому что в этом мире становится теплее только благодаря людям. Спасибо, что вы рядом.