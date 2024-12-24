Налоговый вычет: инструкция по применению

Приятный бонус за участие в благотворительности — налоговый вычет. Сейчас его можно (и нужно) получить за пожертвования в фонд за 2024, 2023 и 2022 годы. Рассказываем как.

Для физических лиц Если вы переводили средства на благотворительность (любую сумму!), вы имеете право на налоговый вычет. А именно 13% от суммы пожертвований за отчетный год, но не более 25% от уплаченного вами подоходного налога. Разберемся вместе.

Дано В месяц Алексей переводил на благотворительность 1000 рублей.



Его ежемесячный доход — 40 000 рублей.



Вопрос: сколько составит сумма налогового вычета? Решение 1000 рублей x 12 месяцев = 12 000 рублей в год.



13% = 1560 рублей — именно столько Алексей сможет вернуть, если оформит налоговый вычет.



НДФЛ Алексея за год — 62 400 рублей.



25% от 62 400 рублей = 15 600 рублей, то есть, сколько бы он ни направил на благотворительность, его налоговый вычет не может быть больше этой суммы.

Как оформить вычет онлайн Подать заявление на получение налогового вычета можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого вам понадобятся: справка 2-НДФЛ, которую можно получить в бухгалтерии на вашей работе. Ее также нужно сдать в налоговую службу, и она понадобится для заполнения 3-НДФЛ;

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — ее можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС: выберите раздел «Вычеты», перейдите в «Получить вычет», введите данные работодателя и сумму уплаченного подоходного налога, которые указаны в справке 2-НДФЛ; выберите «Вычет при взносах на благотворительность» и заполните поле, где нужно ввести сумму пожертвований за год. Заранее отсканируйте/сфотографируйте документы, которые нужно отправить в ФНС. Если у вас уже есть пароль от личного кабинета, то в саму налоговую службу идти не придется;



документы, подтверждающие факт пожертвования: чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки;

справка о пожертвованиях за год — ее можно запросить в фонде, написав на почту spravka@podari-zhizn.ru;

документы, подтверждающие статус благотворительной организации: устав фонда «Подари жизнь» и договор оферты — их можно скачать на нашем сайте.

Как оформить вычет лично Подать заявление можно и через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого: скачайте программу по заполнению декларации 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Программные средства»;

в программе заполните раздел с личной информацией и внесите ежемесячные доходы за тот год, за который планируете получать вычет;

перейдите в раздел «Вычеты», выберите вкладку «Социальные» и заполните поле «Благотворительность»;

программа сформирует справку, которую вместе с указанными выше документами нужно отнести в налоговую инспекцию.

Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых Индивидуальные предприниматели, которые пользуются общей системой налогообложения и платят НДФЛ в размере 13%, так же как и физические лица, могут получить налоговый вычет. А вот самозанятые не могут оформить налоговый вычет на благотворительность.

Для юридических лиц С 2020 года юридические лица, которые помогают благотворительным фондам, могут включать сумму своих пожертвований в расходы и уменьшать налог на прибыль. К расходам можно причислить пожертвования — а это не только деньги, но и стоимость вещей, имущества, которое безвозмездно передано фонду, — в пределах 1% от выручки.

Получить такую налоговую льготу организация может, если соблюдены два условия: юридическое лицо пользуется общей системой налогообложения;

благотворительный фонд, который вы поддерживаете, входит в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, составленный Минэкономразвития России (фонд «Подари жизнь» в него входит).