«Подари жизнь» снова на «Дикой мяте»

13–15 июня ждем вас на мультиформатном фестивале «Дикая мята»! Все как обычно: музыка, танцы, рассветы и закаты, а также разнообразные активности в шатре «Подари жизнь» от волонтеров фонда для детей и взрослых.

Приглашаем всех в гости! В течение дня в шатре «Подари жизнь» вас ждут конкурсы, квизы, творческие задания — волонтеры фонда не на словах, а на деле (и в игровой форме для детей) покажут, что помогать — это легко.

А еще мы предложим вам мерч фонда — «Это мне по силам — любить». Чтобы было проще узнавать друг друга на улицах, вдохновлять своим примером других и быть частью большого и дружного комьюнити. Это худи и футболки, носки, наклейки и другие приятные мелочи со смыслом.

Кстати, не знаем, как в этом году, но два года подряд фестиваль не обходился без дождя. И это еще один повод примерить мерч фонда! Погода изменчива, фестиваль длится несколько дней, но с фондом «Подари жизнь» ничего не страшно. Пусть вам будет тепло от добрых дел, качественной одежды, любви и совместного замечательного времяпрепровождения.

До скорой встречи! Очень ждем вас, еще есть время собраться, приехать и классно (с пользой!) провести длинные выходные!