13–15 июня ждем вас на мультиформатном фестивале «Дикая мята»! Все как обычно: музыка, танцы, рассветы и закаты, а также разнообразные активности в шатре «Подари жизнь» от волонтеров фонда для детей и взрослых.
Приглашаем всех в гости! В течение дня в шатре «Подари жизнь» вас ждут конкурсы, квизы, творческие задания — волонтеры фонда не на словах, а на деле (и в игровой форме для детей) покажут, что помогать — это легко.
А еще мы предложим вам мерч фонда — «Это мне по силам — любить». Чтобы было проще узнавать друг друга на улицах, вдохновлять своим примером других и быть частью большого и дружного комьюнити. Это худи и футболки, носки, наклейки и другие приятные мелочи со смыслом.
Кстати, не знаем, как в этом году, но два года подряд фестиваль не обходился без дождя. И это еще один повод примерить мерч фонда! Погода изменчива, фестиваль длится несколько дней, но с фондом «Подари жизнь» ничего не страшно. Пусть вам будет тепло от добрых дел, качественной одежды, любви и совместного замечательного времяпрепровождения.
До скорой встречи! Очень ждем вас, еще есть время собраться, приехать и классно (с пользой!) провести длинные выходные!
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на сайте фестиваля «Дикая мята»
Новости
«Подари жизнь» снова на «Дикой мяте»
13–15 июня ждем вас на мультиформатном фестивале «Дикая мята»! Все как обычно: музыка, танцы, рассветы и закаты, а также разнообразные активности в шатре «Подари жизнь» от волонтеров фонда для детей и взрослых.
Вечерний утренник с живым оркестром
2 июня фонд «Подари жизнь» проведет в театре «Маска» музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых», тем самым поддержав традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад все и началось.
Вечерний утренник для взрослых
2 июня фонд «Подари жизнь» при поддержке интернет-издания «Афиша» проведет в театре «Маска» благотворительный музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых».