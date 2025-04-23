Вечерний утренник с живым оркестром

2 июня фонд «Подари жизнь» проведет в театре «Маска» музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых», тем самым поддержав традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад все и началось .

Первый благотворительный концерт прошел 1 июня 2005 года в театре «Современник». Он назывался «Подари мне жизнь», в нем участвовали известные и популярные артисты того времени. Главная идея звучала так: «Мы хотим рассказать, что детский рак излечим. Мы верим, что нет на Земле человека, который отказался бы спасти полторы тысячи детей, если бы знал, что может спасти их».

Собранные на концерте деньги были потрачены на аппарат по облучению донорской крови. Да, тогда были такие потребности. Сейчас они другие, но их по-прежнему много. И по-прежнему детям с тяжелыми заболеваниями крови нужна помощь всех, кому не все равно, чье сердце открыто и душа поет.

Давайте споем вместе и вместе поможем детям!