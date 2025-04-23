2 июня фонд «Подари жизнь» проведет в театре «Маска» музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых», тем самым поддержав традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад все и началось.
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Первый благотворительный концерт прошел 1 июня 2005 года в театре «Современник». Он назывался «Подари мне жизнь», в нем участвовали известные и популярные артисты того времени. Главная идея звучала так: «Мы хотим рассказать, что детский рак излечим. Мы верим, что нет на Земле человека, который отказался бы спасти полторы тысячи детей, если бы знал, что может спасти их».
Собранные на концерте деньги были потрачены на аппарат по облучению донорской крови. Да, тогда были такие потребности. Сейчас они другие, но их по-прежнему много. И по-прежнему детям с тяжелыми заболеваниями крови нужна помощь всех, кому не все равно, чье сердце открыто и душа поет.
Давайте споем вместе и вместе поможем детям!
Автор идеи и режиссер — Таисия Вилкова, актриса и амбассадор фонда «Подари жизнь»
«Вечерний утренник для взрослых» — концерт, на котором артисты и друзья фонда споют всеми любимые детские песни. Гости вечера совершат путешествие в самое начало — туда, где еще ничего не страшно и нет никаких границ.
В спектакле участвуют Диана Арбенина, Марк Тишман, Риналь Мухаметов, Петр Налич, Эльмира Диваева, Павел Артемьев, Павел Левкин, Александр Арсентьев, Александр Матросов и другие.
Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены детям с онкологическими заболеваниями.
Купить билеты
Узнать подробности и помочь детям
Новости
Вечерний утренник с живым оркестром
2 июня фонд «Подари жизнь» проведет в театре «Маска» музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых», тем самым поддержав традицию благотворительных концертов, с которых 20 лет назад все и началось.
Вечерний утренник для взрослых
2 июня фонд «Подари жизнь» при поддержке интернет-издания «Афиша» проведет в театре «Маска» благотворительный музыкальный спектакль «Вечерний утренник для взрослых».
Иркутск, Калининград, Дубай…
С названиями городов — участников благотворительного забега юристов Legal Run можно смело играть в «Города» — настолько расширилась география проекта. В этом году забеги пройдут уже в 12-й раз и охватят 25 городов.