«Для чего еще нужна популярность, если не для этого?»

Еще больше о жизни фонда теперь можно узнать на сайте издания Daily Moscow, где у «Подари жизнь» появился собственный блог (представляете!) и даже вышел первый материал — о звездах в благотворительности.

За время существования фонда «Подари жизнь» — а это почти 19 лет! — его поддержали сотни известных людей. Певец Марк Тишман проводил закрытый благотворительный показ моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия» . Писательница Гузель Яхина устраивала чтения своего романа «Эшелон в Самарканд» в поддержку «Подари жизнь». Актриса Таисия Вилкова придумала и организовала масштабное благотворительное мероприятие — «Вечерний утренник для взрослых» . Группа «Бонд с кнопкой» приезжала в Центр имени Дмитрия Рогачева с концертом для детей.

Звезды рассказывали о фонде, участвовали в его мероприятиях и освещали их в соцсетях, проводили сборы средств, сдавали кровь, воплощали свои благотворительные акции в пользу «Подари жизнь». И, конечно, навещали в больнице ребят, которые борются с раком.

О том, как именно знаменитости помогали (и помогают!) фонду и почему это так важно для «Подари жизнь», читайте в нашем материале.