«Для чего еще нужна популярность, если не для этого?»

22 сентября 2025
Надежда Журавлева
Еще больше о жизни фонда теперь можно узнать на сайте издания Daily Moscow, где у «Подари жизнь» появился собственный блог (представляете!) и даже вышел первый материал — о звездах в благотворительности.

на сайте издания Daily Moscow

За время существования фонда «Подари жизнь» — а это почти 19 лет! — его поддержали сотни известных людей. Певец Марк Тишман проводил закрытый благотворительный показ моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия». Писательница Гузель Яхина устраивала чтения своего романа «Эшелон в Самарканд» в поддержку «Подари жизнь». Актриса Таисия Вилкова придумала и организовала масштабное благотворительное мероприятие — «Вечерний утренник для взрослых». Группа «Бонд с кнопкой» приезжала в Центр имени Дмитрия Рогачева с концертом для детей.

Звезды рассказывали о фонде, участвовали в его мероприятиях и освещали их в соцсетях, проводили сборы средств, сдавали кровь, воплощали свои благотворительные акции в пользу «Подари жизнь». И, конечно, навещали в больнице ребят, которые борются с раком.

О том, как именно знаменитости помогали (и помогают!) фонду и почему это так важно для «Подари жизнь», читайте в нашем материале.

Блог «Подари жизнь» на сайте Daily Moscow

22.09.2025

Благотворительность против рака

15-я конференция «Благотворительность против рака» пройдет этой осенью в Челябинске. Главные темы —лидерство в НКО, фандрайзинг и выстраивание отношений с бизнесом. Присоединяйтесь, чтобы быть с нами.

10.09.2025

Триумф Марианны

Выпускнику положен бал. Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» рассказала журналу «Новый очаг» о том, как устроить его даже там, где это кажется невозможным.

15.08.2025

