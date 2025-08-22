«Только нет никакого мимо»

«Бонд с кнопкой» пришли в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, и почти в полной тишине исполнили несколько песен. «Кухни», конечно, прозвучали дважды: с них начали, ими и закончили.

Илья Золотухин, лидер группы был явно не удивлен. Хотя честно спрашивал, что лучше сыграть. Дети молчали. «Стесняются? А зачем?» Но сам понимал хрупкость момента и по ходу выступления несколько раз менял репертуар, приспосабливаясь к необычной аудитории.

Даже старался петь тише, чтобы никого не испугать. А ребята все сильнее молчали. Называется — оробели! Просто никто из детей всерьез не ожидал увидеть таких гостей. Новенькие, которых сейчас много в отделении, и не подозревали о том, что в гости могут прийти артисты, а те, кто уже повидал кое-что на своем больничном веку, не ожидали ТАКИХ гостей. Но аплодировали изо всех сил, и подпевали, конечно, тоже. Просто задавать вопросы ни у кого не хватило смелости.

На помощь пришли взрослые с традиционным вопросом про название группы. «Так называются сигареты, все просто, мне было семнадцать лет тогда». С филологическим запросом про множественное число. «”На кухню” как-то глупо звучит, ну и потом, они же все одинаковые эти кухни. Я вот живу в хрущевке, там все типично: скатерть, посуда с цветочками, все такое же, как у всех». С просьбой дать напутствие тем, кто открывает в себе что-то творческое. «Напутствия все вы и так знаете, просто делайте!» И робкой просьбой исполнить «Радость» (строчка именно из этой песни стала названием нашего рассказа — прим. ред.).

Полностью атмосфера разрядилась общей фотографией и автографами на память. Личное общение как всегда давалось всем гораздо легче. После выступления «Бонд с кнопкой» зашли в палаты к ребятам, которые слушали их через открытые двери.

«Для чего еще нужна популярность, если не для этого? Мы сразу договорились, что как только появится мизерная узнаваемость, будем делать подобные штуки, — поделился Илья Золотухин. — Явно сильные впечатления, очень хотелось сегодня спеть сильно лучше, чем когда-либо. Я всегда волнуюсь перед выступлением, и сейчас тоже, мечтал сделать так, чтобы всем полегчало. Здорово, что такие события вообще возможны, что можно зайти в онкологическую больницу, это правда круто. Мне очень хотелось обнять всех детей сегодня, но я боюсь их как-то сломать. Поэтому основная мысль сегодня — не сломать».

Большое спасибо, «Бонд с кнопкой»! Вы невероятно новые, свежие… и в то же время такие родные и знакомые! Самобытные и талантливые. И в то же время такие, будто мы знаем вас тысячу лет. Мы все были рады вам и очень надеемся, что вы придете еще и совсем скоро. Это было круто.