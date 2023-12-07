А у вас есть карта «Подари жизнь»?

Делимся с вами приятной статистикой и рассказываем, как владельцы новых благотворительных карт «Подари жизнь» платежной системы «Мир» (а их уже 26 281 человек) поддерживают фонд.

1 июня 2023 года Сбер запустил обновленную карту «Подари жизнь» на платежной системе «Мир». В итоге к концу года карту оформили 26 281 человек , и благодаря покупкам пользователей фонд уже получил больше 28 млн рублей . Для нас это приятная и весомая поддержка. Всего же за время существования благотворительных карт было собрано более 766 млн рублей ! Огромное спасибо!

Может показаться, что это совсем небольшие суммы, но именно такие пожертвования помогают закрывать большие сборы. Сбер рассчитал: если 100 человек будут тратить по карте «Подари жизнь» 1000 рублей в месяц, в год фонд получит 7 200 рублей. Если же таких людей будет 1000, то сумма увеличится до 72 000, если же желающих станет 10 000, то в фонд попадет 720 000 рублей. Давайте будем помогать вместе.

0,3% от каждой покупки отправляется фонду с вашего счета, еще столько же добавляет Сбер.

Если 100 человек будут просто тратить по карте «Подари жизнь» 1000 рублей в месяц, в год фонд получит 7 200 рублей. Если же таких людей будет 10 000, в фонд попадет 720 000 рублей.

Заказать или перевыпустить благотворительную карту «Подари жизнь» можно в приложении Сбер или на сайте банка. За пластиком придется прийти в отделение компании, а виртуальную карту можно привязать к платежным сервисам SberPay, Mir Pay или Samsung Pay для бесконтактной оплаты.

И еще одна приятная новость: в сентябре Сбер разработал удобный функционал, который сейчас доступен пользователям Android. Кнопка «сделать пожертвование» находится прямо под картой. За два с половиной месяца (сентябрь—ноябрь) только благодаря этой кнопке в фонд поступило дополнительно 117 918 рублей. В ближайших планах — аналогичная разработка для iOS.