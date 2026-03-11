«Крылья добра»

13 апреля 2026Помощь компаний
Текст:
Елена Шевченко
«Подари жизнь» стал участником благотворительного проекта «Уральских авиалиний». И это значит, что еще больше детей, которым помогает фонд, смогут безопасно и быстро приехать в больницу (или вернуться домой).

Рады сообщить, что 13 апреля, в День мецената и благотворителя, авиакомпания «Уральские авиалинии» включила фонд «Подари жизнь» в свой благотворительный проект «Крылья добра».

Теперь пассажиры авиакомпании смогут переводить накопленные бонусы на счет «Подари жизнь». Фонд будет использовать их для покупки авиабилетов для детей, которым необходимо быстро и безопасно добраться до московских клиник из регионов. Также переданные бонусы могут быть потрачены на билеты для врачей и родителей, которые сопровождают ребенка.

Как передать бонусы?

  • Станьте участником программы лояльности «Крылья» и получайте на свой личный счет бонусы от суммы, потраченной на авиабилеты, дополнительные услуги и покупки в интернет-магазине.

  • Бонусы можно расходовать на разные цели, в том числе на благотворительность. Перечислить бонусы в «Подари жизнь» можно в личном кабинете.

Узнать больше

на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии»

