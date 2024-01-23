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Медведь, упавший портрет и сломанный стул

1 марта 2024События
Текст:
Наталия Михеева
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В Центр нейрохирургии им. Бурденко приехали артисты театра «Чердак Чехова» с коротенькими пьесами по рассказам «Предложение» и «Медведь».

На спектакль пришли все: и дети, и родители, и медсестры. В зале был полный аншлаг, а артисты играли так убедительно, что им все поверили! Конечно, пьесы больше были понятны взрослым и подросткам, но дети тоже хохотали. Зрительница Варя так удачно вставляла реплики, что со стороны можно было подумать, что она подсадная (Варя — девушка с особенностями развития, поэтому разговаривала во время спектакля довольно громко, но всегда очень в тему — прим. ред.). И даже портрет Антона Павловича упал в нужный момент (как они это подстроили?). Ну а потом в дело пошли стулья.

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В пьесе «Медведь» отставной военный и богатая вдова-помещица неистово ссорятся с оскорблениями и взаимными обвинениями, дело доходит до дуэли. Дословно по тексту — стулья в доме трещали. Во время представления все так и было: артисты так вжились в роли, что стулья летали по сцене, а один даже треснул.

Итог: родители и старшие дети в восторге, младшие просто повеселились. А артисты счастливы, что доставили столько радости. После спектакля они подарили ребятам маленькие сувениры (брелоки) и пообещали прийти снова, возможно, уже с детским спектаклем. Браво!

Новости

Все новости

Медведь, упавший портрет и сломанный стул

В Центр нейрохирургии им. Бурденко приехали артисты театра «Чердак Чехова» с коротенькими пьесами по рассказам «Предложение» и «Медведь».

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