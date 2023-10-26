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Дарим мерч фонда

27 ноября 2023События
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У «Подари жизнь» день рождения, нам 17 лет, и мы не только любим принимать подарки, но и дарить их. Приглашаем вас стать обладателем мерча «Это мне по силам — любить».

Лучший подарок для нас — это помощь подопечным фонда, детям с тяжелыми заболеваниями. Оставить донат и доброе пожелание тем, кто сейчас проходит трудное лечение, можно на этой странице.

А 30 ноября генератор случайных чисел выберет тех, кто получит подарки: предметы из коллекции «Это мне по силам — любить».

  • худи,

  • футболка,

  • термокружка,

  • шоппер,

  • 3 пары носков,

  • попсокеты, стикерпаки, картхолдеры.

Следите за новостями фонда, чтобы не пропустить важные события, присоединяйтесь и помогайте!

Принять участие

Сделать донат и получить мерч

Новости

Все новости

Дарим мерч фонда

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