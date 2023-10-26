У «Подари жизнь» день рождения, нам 17 лет, и мы не только любим принимать подарки, но и дарить их. Приглашаем вас стать обладателем мерча «Это мне по силам — любить».
Лучший подарок для нас — это помощь подопечным фонда, детям с тяжелыми заболеваниями. Оставить донат и доброе пожелание тем, кто сейчас проходит трудное лечение, можно на этой странице.
А 30 ноября генератор случайных чисел выберет тех, кто получит подарки: предметы из коллекции «Это мне по силам — любить».
худи,
футболка,
термокружка,
шоппер,
3 пары носков,
попсокеты, стикерпаки, картхолдеры.
Следите за новостями фонда, чтобы не пропустить важные события, присоединяйтесь и помогайте!
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Новости
Дарим мерч фонда
У «Подари жизнь» день рождения, нам 17 лет, и мы не только любим принимать подарки, но и дарить их. Приглашаем вас стать обладателем мерча «Это мне по силам — любить».
Хочется радоваться!
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Учиться, общаться, думать, находить смыслы
Рассказываем, как прошла конференция «Благотворительность против рака» в этом году. Начнем с цифр: 2 полноценных дня работы, 176 участников из 36 регионов России, 26 спикеров (руководители фондов, врачи, консультанты в сфере НКО и бизнеса).