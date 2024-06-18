Мы продали (а вы съели) 110 кило мороженого

Всю пятницу в джелатерии Casa Leone творилось что-то неописуемое. Мороженое в пользу фонда продавали артисты (наши дорогие друзья), и очередь выстраивалась даже на улице. В итоге в помощь детям было собрано 263 720 рублей. Рассказываем о том, как прошел этот день.

Фонд пришли поддержать Григорий Кокоткин и Алиса Гребенщикова, Александра Розанова и Павел Артемьев, Владимир Селезнев и Анастасия Стяжко, Александр Мизев и Артур Сопельник, Ксения Суркова и Этери Бериашвили, Александра Ревенко и София Присс, Анна Якунина и Дарья Мельникова, Антон Рогачев, Маша Лобанова и Марк Тишман.

Павел Артемьев, музыкант, композитор : «Я сегодня в роли волонтера и чувствую себя прекрасненько. Помогать легко, каждый может это делать, есть куча способов, не обязательно вставать за прилавок и продавать мороженое. Есть, к примеру, такой способ, как автоматические платежи, и они не обязательно должны быть гигантскими. Чем больше людей будет это делать, тем лучше».

Алиса Гребенщикова, актриса : «Сегодня я продавала джелато! Приятно, что гости были в курсе, что делают доброе дело. Мне понравилась атмосфера, то, что люди улыбались, а больше всего я была тронута, что в кафе есть мороженое “Подари жизнь”: башкирский мед и грецкий орех».

Главная новость от тех, кто на время стал продавцом мороженого (осуществив, вероятно, мечту детства): рожок очень хрупкий! И если эта часть программы давалась нелегко, то все остальное прошло на удивление просто. «Я уже готов принять ваш заказ».

Марк Тишман, певец, амбассадор фонда : «Для меня помогать — естественный и привычный ход событий, “Подари жизнь” давно стал частью моей жизни. Я всегда всех приглашаю вступать в нашу семью, это хороший жизненный опыт и прежде всего помощь самому себе».

Дарья Мельникова, актриса: «Помогать легко, главное — начать. Может показаться, что это для каких-то других, святых людей. Но я вот абсолютно не святой человек, но у меня получается — и точно получится у вас. Можно же просто прийти на клевое мероприятие, которое придумал фонд, поймать вайб, хорошее настроение».

И напоследок комментарий от синьоры Азалии, владелицы кафе-джелатерии: «Да, сегодня все деньги от продажи мороженого будут перечислены в фонд. Но каждый день вы можете прийти и съесть мороженое “Подари жизнь”, и это тоже поможет детям. Мы дружим уже девять лет, потому что нам небезразлично то, чем занимается фонд. И, конечно, нам хотелось бы дружить и дальше».

Огромное спасибо всем, кто был с нами в этот день! Мы уверены — вам тоже понравилось!