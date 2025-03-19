Мы знаем, как важно помогать

Сотрудники «Подари жизнь» с большим уважением относятся к труду других НКО. Делают пожертвования, становятся волонтерами — в общем, делают все, чтобы добро множилось. Кого поддерживает команда фонда?

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь» «У меня оформлена регулярная подписка на пожертвования в благотворительные фонды “Созидание”, “Живой”, в Фонд Ройзмана. Один из важных проектов фонда “Подари жизнь” — развитие ТКМ в регионах. Благодаря этому дети могут получать лечение, без которого просто невозможно победить болезнь, не уезжая далеко от дома. Им не приходится для этого ехать в Москву или в Санкт-Петербург. И самое главное — так врачи могут помочь гораздо большему количеству детей. Развивать этот проект в Екатеринбурге нам очень помог Фонд Ройзмана. И мне стало важным оформить подписку, чтобы поддержать и другие направления работы этой организации». Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ «Я подписана на пожертвования в фонды “Старость в радость” и “Простые вещи”. Мне кажется, самое страшное — это когда человек остается один на один со своей бедой. Поэтому я выбрала для себя фонды, которые работают в сферах, где люди часто оказываются одинокими. Мне важно, чтобы были организации, которые оказывают профессиональную поддержку таким людям».

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь» 1 из 7

Жанна Ткачева, больничный координатор «Я финансово помогаю фонду помощи хосписам “Вера”, покупаю и передаю вещи, о которых он просит. Несмотря на расхожее мнение, мы точно знаем, что рак в детской онкологии — это не приговор. Рак излечим. Но есть истории, которые уже не про лечение. Некоторым людям можно помочь пройти оставшийся путь достойно и комфортно. Поэтому я помогаю». Анна Караяни, больничный координатор «У меня есть подопечный — подросток из детского дома. Я его наставник. В мои задачи входит его социализация, обучение финансовой грамотности и другие вещи. Ведь многие дети, которые живут в таких учреждениях, совсем не готовы к самостоятельной жизни и со многими, казалось бы, обыкновенными ситуациями не сталкиваются: не ходят в магазин, не готовят еду, не разбираются с оплатой, не ориентируются в ценах и так далее. Недавно я узнала, что больше всего моему подопечному запомнилось, как я научила его покупать воду и чипсы в автоматах. Кажется, это мой успех☺️».

Некоторым людям можно помочь пройти оставшийся путь достойно и комфортно. Поэтому я помогаю. Жанна Ткачева больничный координатор

Елена Бадалян, редактор сайта «Поддерживаю НКО еще со студенчества. С моей карты ежемесячно списываются пожертвования в пользу фондов “Вера” и “Равновесие”. По мере возможности участвую в акциях “Ночлежки”. Очень люблю мерч: если нужны красивые носки, шоперы или валентинки, ищу их на сайте у “Антон тут рядом”, если керамика — у “Простых вещей”. А еще доначу волонтерам, которые спасают бездомных животных в моем городе, и местному реабилитационному центру». Анастасия Мишина, фандрайзер «У меня есть подписка на пожертвования в фонды “Старость в радость” и “Ночлежка”. “Старость в радость” я начала поддерживать, потому что на прошлой работе для фонда проводили акцию — сбор новогодних подарков. А потом поняла, что просто собирать подарки раз в год недостаточно, и подписалась на ежемесячные платежи. Тогда же задумалась, какой еще фонд хочу поддерживать, и выбрала “Ночлежку”. Слежу за тем, что она делает, как работает. Мне нравится, насколько деликатно организация подходит к такой сложной теме, как бездомность, и с каким уважением относится к своим клиентам».

Мне кажется, самое страшное — это когда человек остается один на один со своей бедой. Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ