Мы знаем, как важно помогать

Сотрудники «Подари жизнь» с большим уважением относятся к труду других НКО. Делают пожертвования, становятся волонтерами — в общем, делают все, чтобы добро множилось. Кого поддерживает команда фонда?
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»
«У меня оформлена регулярная подписка на пожертвования в благотворительные фонды “Созидание”, “Живой”, в Фонд Ройзмана. Один из важных проектов фонда “Подари жизнь” — развитие ТКМ в регионах. Благодаря этому дети могут получать лечение, без которого просто невозможно победить болезнь, не уезжая далеко от дома. Им не приходится для этого ехать в Москву или в Санкт-Петербург. И самое главное — так врачи могут помочь гораздо большему количеству детей. Развивать этот проект в Екатеринбурге нам очень помог Фонд Ройзмана. И мне стало важным оформить подписку, чтобы поддержать и другие направления работы этой организации».
Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ
«Я подписана на пожертвования в фонды “Старость в радость” и “Простые вещи”. Мне кажется, самое страшное — это когда человек остается один на один со своей бедой. Поэтому я выбрала для себя фонды, которые работают в сферах, где люди часто оказываются одинокими. Мне важно, чтобы были организации, которые оказывают профессиональную поддержку таким людям».
Жанна Ткачева, больничный координатор
«Я финансово помогаю фонду помощи хосписам “Вера”, покупаю и передаю вещи, о которых он просит. Несмотря на расхожее мнение, мы точно знаем, что рак в детской онкологии — это не приговор. Рак излечим. Но есть истории, которые уже не про лечение. Некоторым людям можно помочь пройти оставшийся путь достойно и комфортно. Поэтому я помогаю».
Анна Караяни, больничный координатор
«У меня есть подопечный — подросток из детского дома. Я его наставник. В мои задачи входит его социализация, обучение финансовой грамотности и другие вещи. Ведь многие дети, которые живут в таких учреждениях, совсем не готовы к самостоятельной жизни и со многими, казалось бы, обыкновенными ситуациями не сталкиваются: не ходят в магазин, не готовят еду, не разбираются с оплатой, не ориентируются в ценах и так далее. Недавно я узнала, что больше всего моему подопечному запомнилось, как я научила его покупать воду и чипсы в автоматах. Кажется, это мой успех☺️».
Некоторым людям можно помочь пройти оставшийся путь достойно и комфортно. Поэтому я помогаю.Жанна Ткачевабольничный координатор
Елена Бадалян, редактор сайта
«Поддерживаю НКО еще со студенчества. С моей карты ежемесячно списываются пожертвования в пользу фондов “Вера” и “Равновесие”. По мере возможности участвую в акциях “Ночлежки”. Очень люблю мерч: если нужны красивые носки, шоперы или валентинки, ищу их на сайте у “Антон тут рядом”, если керамика — у “Простых вещей”. А еще доначу волонтерам, которые спасают бездомных животных в моем городе, и местному реабилитационному центру».
Анастасия Мишина, фандрайзер
«У меня есть подписка на пожертвования в фонды “Старость в радость” и “Ночлежка”. “Старость в радость” я начала поддерживать, потому что на прошлой работе для фонда проводили акцию — сбор новогодних подарков. А потом поняла, что просто собирать подарки раз в год недостаточно, и подписалась на ежемесячные платежи. Тогда же задумалась, какой еще фонд хочу поддерживать, и выбрала “Ночлежку”. Слежу за тем, что она делает, как работает. Мне нравится, насколько деликатно организация подходит к такой сложной теме, как бездомность, и с каким уважением относится к своим клиентам».
Мне кажется, самое страшное — это когда человек остается один на один со своей бедой.Елена Рачкова,руководитель волонтерских и реабилитационных программ
Наталья Лубчинская, старший координатор проекта адресной помощи
«В выходные и во время отпуска я веду занятия для детей с особенностями развития на конюшне, иппотерапия. У нас сейчас около 13 детей, со многими мы занимаемся годами, и для меня очень ценно видеть, как ребята меняются за это время. Один из них как-то даже занял первое место на фестивале, и эти ощущения невозможно передать словами! Просто не понимаю, как жить, если проходить мимо несчастий и мимо тех, кому можешь помочь. Нужно хотя бы пробовать что-то изменить. Я попробовала, и у меня получается. Легче становится и детям, и их родителям».
Неравнодушные люди меняют мир. Присоединяйтесь!
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Сотрудники «Подари жизнь» с большим уважением относятся к труду других НКО. Делают пожертвования, становятся волонтерами — в общем, делают все, чтобы добро множилось. Кого поддерживает команда фонда?
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