Налоговый вычет для бизнеса и физлиц

В этом году вы можете вернуть часть уплаченного подоходного налога за 2023, 2022 и 2021 годы, если тратили деньги на лечение, обучение, добровольное страхование и благотворительность. Рассказываем, как это сделать.
Вычет для физических лиц
Заявление на получение налогового вычета можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого понадобятся следующие документы:
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Декларацию можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Выберите раздел «Вычеты», затем перейдите в «Получить вычет». Здесь нужно ввести все данные работодателя и сумму уплаченного подоходного налога, которые вы найдете в вашей справке 2-НДФЛ. Далее выберите «Вычет при взносах на благотворительность» и заполните поле, где нужно ввести пожертвованную за год сумму. Процесс займет около 15 минут. Только заранее отсканируйте документы, которые нужно отправить в ФНС. В саму налоговую службу идти не обязательно, но пароль от личного кабинета можно получить только там. Так что если пароля у вас нет, сходить в налоговую все же придется.
Справку 2-НДФЛ, которую вы получите в бухгалтерии на вашей работе. Ее также нужно сдать в налоговую службу, и она понадобится для заполнения 3-НДФЛ.
Документы, подтверждающие факт пожертвования.
Копии платежных поручений, заверенные печатью банка.
Письмо от фонда, подтверждающее факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);
Документы, подтверждающие статус благотворительной организации. Учредительные документы фонда «Подари жизнь» можно скачать у нас на сайте.
Заявление на получение вычета можно подать и через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого необходимо скачать специальную программу по заполнению декларации 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы, в разделе «Программные средства». В программе нужно заполнить раздел с личной информацией и внести ежемесячные доходы за год, за который вы собираетесь получать вычет. Затем нужно перейти в раздел «Вычеты», выбрать вкладку «Социальные» и заполнить поле «Благотворительность». Программа сформирует справку, которую вместе с вышеперечисленными документами нужно отнести в вашу налоговую инспекцию.
Для физлиц размер налогового вычета составит 13% от суммы благотворительных пожертвований за отчетный год, но не более 25% от уплаченного вами НДФЛ.
Вычет для юридических лиц
До 2005 года юридические лица могли принимать помощь благотворительным фондам за расходы и вычитать их из прибыли. Это позволяло уменьшить налогооблагаемую базу. Но затем эту льготу отменили. Когда пришла пандемия, несколько крупных НКО предложили вернуть налоговый вычет для компаний, которые занимаются благотворительностью. И в 2020 году это удалось сделать: компании вновь могут отнести сумму пожертвований к расходам. Одновременно был создан реестр благотворительных организаций, поддержка которых дает бизнесу право на налоговые преференции.
Сегодня руководители компаний рассматривают участие в социальных проектах как инвестицию. А возможность получить налоговые льготы подстегивает многих топ-менеджеров к более активному участию в благотворительности.Екатерина Шергова,директор фонда
Как уменьшить налогооблагаемую базу?
Убедитесь, что ваша организация может получить налоговую льготу: важно, чтобы юридическое лицо пользовалось общей системой налогообложения. В этом случае, и в пределах 1% выручки вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму пожертвований, которые вы перевели на счет фонда/фондов.
Проверьте, есть ли организация, которую вы поддерживаете, в реестре социально ориентированных НКО, созданном Минэкономразвития.
Оформите благотворительные пожертвования и задекларируйте уменьшение налоговой базы. Как это сделать? Если взнос компании превышает 3000 рублей, заключите с фондом договор (точную сумму перевода в нем можно не указывать). В случае если сумма менее 3000 рублей, договор не нужен: лишь укажите в платежке, что вы сделали пожертвование. Датой признания расходов будет считаться день перевода денег в поддержку НКО. Не важно, когда фонд будет расходовать благотворительный платеж и сможет отчитаться об этом перед благотворителем.
При формировании налогового отчета соотнесите пожертвование во внереализационные расходы компании (ст. 265 пп. 19.6 НК РФ).
Если у вас есть вопросы об оформлении налогового вычета, вы можете обратиться за более подробной информацией в вашу налоговую инспекцию.
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