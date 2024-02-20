Налоговый вычет для бизнеса и физлиц

В этом году вы можете вернуть часть уплаченного подоходного налога за 2023, 2022 и 2021 годы, если тратили деньги на лечение, обучение, добровольное страхование и благотворительность. Рассказываем, как это сделать.

Вычет для физических лиц

Заявление на получение налогового вычета можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для этого понадобятся следующие документы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. Декларацию можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Выберите раздел «Вычеты», затем перейдите в «Получить вычет». Здесь нужно ввести все данные работодателя и сумму уплаченного подоходного налога, которые вы найдете в вашей справке 2-НДФЛ. Далее выберите «Вычет при взносах на благотворительность» и заполните поле, где нужно ввести пожертвованную за год сумму. Процесс займет около 15 минут. Только заранее отсканируйте документы, которые нужно отправить в ФНС. В саму налоговую службу идти не обязательно, но пароль от личного кабинета можно получить только там. Так что если пароля у вас нет, сходить в налоговую все же придется.

Справку 2-НДФЛ , которую вы получите в бухгалтерии на вашей работе. Ее также нужно сдать в налоговую службу, и она понадобится для заполнения 3-НДФЛ.

Документы, подтверждающие факт пожертвования.

Копии платежных поручений , заверенные печатью банка.

Письмо от фонда , подтверждающее факт получения пожертвования (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т. п.);

Документы, подтверждающие статус благотворительной организации. Учредительные документы фонда «Подари жизнь» можно скачать у нас на сайте.

Заявление на получение вычета можно подать и через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого необходимо скачать специальную программу по заполнению декларации 3-НДФЛ на сайте Федеральной налоговой службы, в разделе «Программные средства». В программе нужно заполнить раздел с личной информацией и внести ежемесячные доходы за год, за который вы собираетесь получать вычет. Затем нужно перейти в раздел «Вычеты», выбрать вкладку «Социальные» и заполнить поле «Благотворительность». Программа сформирует справку, которую вместе с вышеперечисленными документами нужно отнести в вашу налоговую инспекцию.

Для физлиц размер налогового вычета составит 13% от суммы благотворительных пожертвований за отчетный год, но не более 25% от уплаченного вами НДФЛ.

Вычет для юридических лиц

До 2005 года юридические лица могли принимать помощь благотворительным фондам за расходы и вычитать их из прибыли. Это позволяло уменьшить налогооблагаемую базу. Но затем эту льготу отменили. Когда пришла пандемия, несколько крупных НКО предложили вернуть налоговый вычет для компаний, которые занимаются благотворительностью. И в 2020 году это удалось сделать: компании вновь могут отнести сумму пожертвований к расходам. Одновременно был создан реестр благотворительных организаций, поддержка которых дает бизнесу право на налоговые преференции.