Настоящий врач должен постоянно учиться

Именно для этого в фонде работает программа «Образование врачей», именно для этого оплачиваются стажировки, участие в конференциях, проведение семинаров, а также подписки на ведущие профильные журналы для врачей.

Все время учиться — значит постоянно узнавать о новейших достижениях в своей области работы и в смежных областях. Один из главных источников такой информации — лучшие международные журналы, где публикуются специалисты из самых разных стран. Есть множество таких журналов в сфере детской онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга, и каждый специалист знает, какие из этих журналов ему нужнее всего.

Языковой барьер не проблема: большинство врачей без проблем читает на английском. А вот деньги — проблема: подписки на лучшие журналы стоят дорого (не говоря уже о нынешних организационных проблемах, связанных с оплатой подписки). Конечно, по мере устаревания информации статьи выкладываются в общий доступ, но ведь именно по мере устаревания — а что делать, если информация нужна прямо сейчас? Вот почему так важна помощь фондов. Недавно мы получили письмо от врачей Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко. На конкретных примерах они рассказывают, как возможность читать выпуски журналов Journal of Neurosurgery и Journal of Neurosurgery: Pediatrics помогла им оптимальным образом лечить детей: принятие клинического решения производилось с учетом информации в свежих номерах этих журналов.

Три яркие истории Девочка шести лет: с младенчества у ребенка была установлена шунтирующая система для лечения гидроцефалии, то есть для отвода лишней жидкости от головного мозга. Однако со временем шунт перестал полностью справляться с ситуацией. Врачи раздумывали, стоит ли удалить шунт и провести дополнительную операцию — так называемую эндоскопическую тривентрикулостомию. Было неясно, насколько такой подход оправдан в этом конкретном случае, требовалась дополнительная информация на эту тему. Она нашлась в одном из свежих выпусков Journal of Neurosurgery: Pediatrics — там был как раз опубликован обзор с рассмотрением большого количества клинических случаев и принципов отбора пациентов для операции. Решение о дальнейшем лечении было принято в том числе и с опорой на эту информацию. Все прошло успешно, контрольное обследование показало явное улучшение.

В рамках программы «Образование врачей» врачи получают самую актуальную информацию о существующих методах диагностики и лечения.

Мальчик 15 лет: ребенку удалили опухоль головного мозга, и сразу зашла речь о максимально скором начале реабилитационного лечения — из-за опухоли и хирургического вмешательства пострадали движения в правой руке и ноге. В то же время было неясно, какие методы реабилитации возможны, потому что у ребенка после операции возник судорожный приступ, а это ограничивает возможности реабилитологов. Информация из статьи в Journal of Neurosurgery помогла принять решение о немедленном назначении адекватной противосудорожной терапии и без лишних промедлений начать восстановительное лечение. Девочка 13 лет попала в Центр нейрохирургии с аномалией Киари. Это достаточно распространенная история: нижняя часть мозжечка (миндалины) выходит в затылочное отверстие и опускается в позвоночный канал. Не всегда легко принять решение о том, когда и, главное, как начинать лечение таких пациентов. Особенно в описываемом случае: ребенок приехал из отдаленного населенного пункта, где трудно обеспечить качественное наблюдение. Соответственно, нужно было заранее попытаться предсказать, произойдет ли ухудшение, появятся ли у девочки клинические симптомы, если не прооперировать ее прямо сейчас. Конкретно для этой девочки врачам пришлось принимать решение на свой страх и риск, но на будущее оказалась как нельзя кстати статья в журнале Journal of Neurosurgery: Pediatrics — анализ признаков, которые позволяют в таких случаях по МРТ-картине прогнозировать развитие симптомов. Кроме того, в другой «свежей» публикации был приведен метод оптимальной послеоперационной терапии для таких детей, чтобы они быстрее восстанавливались и возвращались домой. Так что сейчас уже врачи в таких случаях принимают решения об оптимальном лечении с большей уверенностью.