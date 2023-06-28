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Один день из жизни фонда

15 апреля 2024Репортаж
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Решить, какими новостями поделиться с благотворителями, придумать новые способы помогать, подготовить отчеты и благодарности, обеспечить детей лекарствами, устроить мастер-класс для волонтеров.

Чем занимаются сотрудники фонда на работе? Каждый день нашей команды наполнен самыми разными задачами: иногда они срочные и нервные, иногда творческие и вдохновляющие. Но все они очень нужны, чтобы наши подопечные получили вовремя всю необходимую помощь.

Видео: Евгения Ванеева

А все, кто хочет поддержать детей, смогли бы найти именно тот формат, который будет самым простым и удобным. Поэтому каждый наш день связан с разными вызовами. Но главное: мы знаем, что каждый день с нами рядом неравнодушные люди, которые решили подарить свою поддержку тем, кому она сейчас очень нужна.

Спасибо, что каждый день помогаете нам помогать!

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Новости

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Один день из жизни фонда

Решить, какими новостями поделиться с благотворителями, придумать новые способы помогать, подготовить отчеты и благодарности, обеспечить детей лекарствами, устроить мастер-класс для волонтеров.

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