Один день из жизни фонда

Чем занимаются сотрудники фонда на работе? Каждый день нашей команды наполнен самыми разными задачами: иногда они срочные и нервные, иногда творческие и вдохновляющие. Но все они очень нужны, чтобы наши подопечные получили вовремя всю необходимую помощь.

А все, кто хочет поддержать детей, смогли бы найти именно тот формат, который будет самым простым и удобным. Поэтому каждый наш день связан с разными вызовами. Но главное: мы знаем, что каждый день с нами рядом неравнодушные люди, которые решили подарить свою поддержку тем, кому она сейчас очень нужна.

Спасибо, что каждый день помогаете нам помогать!