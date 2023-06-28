Решить, какими новостями поделиться с благотворителями, придумать новые способы помогать, подготовить отчеты и благодарности, обеспечить детей лекарствами, устроить мастер-класс для волонтеров.
Чем занимаются сотрудники фонда на работе? Каждый день нашей команды наполнен самыми разными задачами: иногда они срочные и нервные, иногда творческие и вдохновляющие. Но все они очень нужны, чтобы наши подопечные получили вовремя всю необходимую помощь.
Видео: Евгения Ванеева
А все, кто хочет поддержать детей, смогли бы найти именно тот формат, который будет самым простым и удобным. Поэтому каждый наш день связан с разными вызовами. Но главное: мы знаем, что каждый день с нами рядом неравнодушные люди, которые решили подарить свою поддержку тем, кому она сейчас очень нужна.
Спасибо, что каждый день помогаете нам помогать!
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Новости
Один день из жизни фонда
Решить, какими новостями поделиться с благотворителями, придумать новые способы помогать, подготовить отчеты и благодарности, обеспечить детей лекарствами, устроить мастер-класс для волонтеров.
Праздник к нам приходит!
Детей в Центре Димы Рогачева навестили с яркими музыкальными программами Дмитрий Хрусталев с группой «Фрукты», певица Нюша, актриса Юлия Пересильд с дочерью Анной и группа «О! Марго».
Выпускной бал: «Оскар» нашел своего героя
Стоят ли месяцы подготовки одного вечера? Конечно, если этот вечер — выпускной в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Он прошел для 24 подростков, которые в этом году прямо в больнице закончили 9 и 11 классы.