Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

Округляй со «Сбером»

24 июня 2026Анонсы
Текст:
Елена Шевченко
Поделиться:

Новый, но уже прошедший испытания способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android. 

В чем суть сервиса? При оплате любых покупок клиент банка может округлить сумму чека в большую сторону. При этом вы сами настраиваете шаг округления до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100, 500 рублям. А также выбираете фонд-получатель из списка. После все начинает работать автоматически.

Как подключить сервис?

  1. В разделе «Благотворительность» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android найдите вкладку «Округление».

  2. Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.

  3. Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.

  4. Выберите лимит отчислений в месяц. 

  5. Нажмите «Подключить». Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.

Вы совершаете небольшие благотворительные взносы с каждой покупкой, и помощь другим становится ежедневной привычкой.

«Округление — несложный и эффективный способ помогать сразу многим. Делать так, чтобы поддержка тех, кому она нужна прямо сейчас, не прекращалась и усиливалась. В случае с фондом “Подари жизнь” мы уверены, что наш новый сервис поможет еще большему числу детей побеждать онкологические болезни — делать так, чтобы ни один ребенок в России не оставался без правильного диагноза и своевременной современной поддержки», — прокомментировал Александр Пименов, исполнительный директор юнита «Развитие клиентского опыта» ПАО «Сбербанк», лидер сегмента «Благотворители».

Управлять подпиской можно во вкладке «Округление» в разделе «Благотворительность» — в любой момент можно отключить ее или изменить сумму округлений и лимит. 

Отдельно «Сбер» продолжает работать над версией для владельцев iOS.

Благодарим «Сбер» за отличный продукт и новую грань благотворительности! И конечно, большое спасибо всем, кто поддерживает фонд и помогает детям лечиться и выздоравливать.

Новости

Все новости

Округляй со «Сбером»

Новый, но уже прошедший испытания способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android. 

Анонсы24.06.2026

«Флаувау» и «Подари жизнь»

Звучит как крутая коллаборация? Так и есть! 27–28 июня в Москве пройдет первый летний Флаувау Фест. Вас ждут подарки для любимых людей от локальных брендов, много хорошей музыки и целая зона с активностями от «Подари жизнь».

Анонсы19.06.2026

Прозрачность — новая валюта доверия

7 апреля — День прозрачной благотворительности. Сегодня это уже не просто профессиональная дата, а важный маркер того, как меняется сектор. Об этом новая колонка директора фонда Екатерины Шерговой на сайте «РБК Компании».

Анонсы7.04.2026

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari