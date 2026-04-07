Округляй со «Сбером»

Новый, но уже прошедший испытания способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android.
В чем суть сервиса? При оплате любых покупок клиент банка может округлить сумму чека в большую сторону. При этом вы сами настраиваете шаг округления до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100, 500 рублям. А также выбираете фонд-получатель из списка. После все начинает работать автоматически.
Как подключить сервис?
В разделе «Благотворительность» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android найдите вкладку «Округление».
Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.
Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.
Выберите лимит отчислений в месяц.
Нажмите «Подключить». Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.
Вы совершаете небольшие благотворительные взносы с каждой покупкой, и помощь другим становится ежедневной привычкой.
«Округление — несложный и эффективный способ помогать сразу многим. Делать так, чтобы поддержка тех, кому она нужна прямо сейчас, не прекращалась и усиливалась. В случае с фондом “Подари жизнь” мы уверены, что наш новый сервис поможет еще большему числу детей побеждать онкологические болезни — делать так, чтобы ни один ребенок в России не оставался без правильного диагноза и своевременной современной поддержки», — прокомментировал Александр Пименов, исполнительный директор юнита «Развитие клиентского опыта» ПАО «Сбербанк», лидер сегмента «Благотворители».
Управлять подпиской можно во вкладке «Округление» в разделе «Благотворительность» — в любой момент можно отключить ее или изменить сумму округлений и лимит.
Отдельно «Сбер» продолжает работать над версией для владельцев iOS.
Благодарим «Сбер» за отличный продукт и новую грань благотворительности! И конечно, большое спасибо всем, кто поддерживает фонд и помогает детям лечиться и выздоравливать.
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