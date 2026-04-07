Округляй со «Сбером»

Новый, но уже прошедший испытания способ поддержки подопечных «Подари жизнь» для пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» на Android.

В чем суть сервиса? При оплате любых покупок клиент банка может округлить сумму чека в большую сторону. При этом вы сами настраиваете шаг округления до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100, 500 рублям. А также выбираете фонд-получатель из списка. После все начинает работать автоматически.

Нажмите «Подключить». Опция действует при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay. Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.

Определите, до какой суммы хотите округлять свои покупки: до 10, 50, 100, 500 рублей. Пример округления: если ваша покупка составляет 121 рубль, а вы выбрали округление до 10 рублей, то 9 рублей будет переведено в «Подари жизнь», а общая сумма составит 130 рублей.

Выберите фонд из каталога. «Подари жизнь» в нем один из первых.

Вы совершаете небольшие благотворительные взносы с каждой покупкой, и помощь другим становится ежедневной привычкой.

«Округление — несложный и эффективный способ помогать сразу многим. Делать так, чтобы поддержка тех, кому она нужна прямо сейчас, не прекращалась и усиливалась. В случае с фондом “Подари жизнь” мы уверены, что наш новый сервис поможет еще большему числу детей побеждать онкологические болезни — делать так, чтобы ни один ребенок в России не оставался без правильного диагноза и своевременной современной поддержки», — прокомментировал Александр Пименов, исполнительный директор юнита «Развитие клиентского опыта» ПАО «Сбербанк» , лидер сегмента «Благотворители».

Управлять подпиской можно во вкладке «Округление» в разделе «Благотворительность» — в любой момент можно отключить ее или изменить сумму округлений и лимит.

Отдельно «Сбер» продолжает работать над версией для владельцев iOS.

Благодарим «Сбер» за отличный продукт и новую грань благотворительности! И конечно, большое спасибо всем, кто поддерживает фонд и помогает детям лечиться и выздоравливать.