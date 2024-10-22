Радостная и очень важная новость: «Подари жизнь» получил максимальную оценку в рэнкинге благотворительных организаций РФ по результатам деятельности за 2023 год.
Рейтингование происходило по четырем ключевым критериям: это открытость, социальная ответственность, финансы, управление и риски. И благодаря вашему доверию к фонду в номинации «Топ-10 крупнейших благотворительных организаций — 2023» мы оказались на первом месте!
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»
Фото: Юлия Ласкорунская
«Войти в топ-10 крупнейших благотворительных организаций для нас, конечно, важно. Потому что это означает высокую оценку коллег из профессионального сообщества, — считает Екатерина Шергова, директор фонда. — А еще потому, что доверие людей — главная ценность для нас. И мы испытываем огромную благодарность, когда видим столько сторонников и благотворителей, которые хотят помогать подопечным фонда. Все, что делает наша команда, невозможно было бы без каждого из вас, кто помогает фонду. И сегодня нам хочется не просто поделиться радостной новостью, но и сказать вам огромное спасибо».
Рэнкинг российских благотворительных организаций — 2023 представил благотворительный фонд «Социальный навигатор». На платформе представлено 10 754 благотворительные организации, из них 929 получили рейтинговые звезды, а 169 организаций — максимальную оценку — четыре звезды.
Новости
Первые в топ-10!
Радостная и очень важная новость: «Подари жизнь» получил максимальную оценку в рэнкинге благотворительных организаций РФ по результатам деятельности за 2023 год.
ZARINA Х ПОДАРИ ЖИЗНЬ: красота спасает мир
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