Первые в топ-10!

«Войти в топ-10 крупнейших благотворительных организаций для нас, конечно, важно. Потому что это означает высокую оценку коллег из профессионального сообщества, — считает Екатерина Шергова, директор фонда. — А еще потому, что доверие людей — главная ценность для нас. И мы испытываем огромную благодарность, когда видим столько сторонников и благотворителей, которые хотят помогать подопечным фонда. Все, что делает наша команда, невозможно было бы без каждого из вас, кто помогает фонду. И сегодня нам хочется не просто поделиться радостной новостью, но и сказать вам огромное спасибо».