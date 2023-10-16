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«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас

31 октября 2023Помощь компаний
Текст:
Юлия Курябина
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Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.

Выбрать открытку

На странице акции «Подарок от:важных людей»

В этом году в Арт-студии современного искусства МОММА на Петровке дети, подопечные фонда «Подари жизнь» рисовали радость. Простую человеческую радость: после долгой разлуки увидеть кошку, обнять сестру, сходить с родителями на речку, съесть шашлык — каждая открытка наполнена чувствами, эмоциями и любовью. Мы специально сняли видео, чтобы рассказать, как проходил этот мастер-класс.

Рисовать радость: попробуем?

Видео: Евгения Ванеева

В этом году все собранные средства будут направлены на покупку реактивов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии: не все необходимое можно получить за государственный счет.

Как стать участником акции?

1. Сделайте любое пожертвование в фонд «Подари жизнь».

2. Выберите открытки, разместите на них свой логотип.

3. Поздравьте друзей и коллег. 

Давайте оставаться важными друг для друга. И пусть Новый год принесет больше радости и счастья.

Контакты

Юлия Филимонова,

менеджер проекта

тел.: 8 (495) 995-31-05

bvs@podari-zhizn.ru

Новости

Все новости

«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас

Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.

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