Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.
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На странице акции «Подарок от:важных людей»
В этом году в Арт-студии современного искусства МОММА на Петровке дети, подопечные фонда «Подари жизнь» рисовали радость. Простую человеческую радость: после долгой разлуки увидеть кошку, обнять сестру, сходить с родителями на речку, съесть шашлык — каждая открытка наполнена чувствами, эмоциями и любовью. Мы специально сняли видео, чтобы рассказать, как проходил этот мастер-класс.
Рисовать радость: попробуем?
Видео: Евгения Ванеева
В этом году все собранные средства будут направлены на покупку реактивов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии: не все необходимое можно получить за государственный счет.
Как стать участником акции?
1. Сделайте любое пожертвование в фонд «Подари жизнь».
2. Выберите открытки, разместите на них свой логотип.
3. Поздравьте друзей и коллег.
Давайте оставаться важными друг для друга. И пусть Новый год принесет больше радости и счастья.
Контакты
Юлия Филимонова,
менеджер проекта
тел.: 8 (495) 995-31-05
bvs@podari-zhizn.ru
Новости
«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас
Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.
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