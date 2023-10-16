«Подарок от:важных людей» — мы ждем вас

Приглашаем посетить страницу акции «Подарок от:важных людей» и выбрать открытки, чтобы поздравить друзей и партнеров с наступающим Новым годом. Ребята, которым помогает фонд, нарисовали их специально для вас.

Выбрать открытку На странице акции «Подарок от:важных людей»

В этом году в Арт-студии современного искусства МОММА на Петровке дети, подопечные фонда «Подари жизнь» рисовали радость. Простую человеческую радость: после долгой разлуки увидеть кошку, обнять сестру, сходить с родителями на речку, съесть шашлык — каждая открытка наполнена чувствами, эмоциями и любовью. Мы специально сняли видео, чтобы рассказать, как проходил этот мастер-класс.

Рисовать радость: попробуем? Видео: Евгения Ванеева

В этом году все собранные средства будут направлены на покупку реактивов для ведущих диагностических лабораторий в области детской онкологии: не все необходимое можно получить за государственный счет.

Как стать участником акции? 1. Сделайте любое пожертвование в фонд «Подари жизнь». 2. Выберите открытки, разместите на них свой логотип. 3. Поздравьте друзей и коллег. Давайте оставаться важными друг для друга. И пусть Новый год принесет больше радости и счастья.