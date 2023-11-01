Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Новости

Помогайте. И все сложится

26 ноября 2023Важное
Поделиться:

Сегодня у фонда «Подари жизнь» день рождения. Нам исполняется 17 лет. В честь праздника мы запускаем интерактивный проект «Помогайте. И все сложится».

Выздоровление складывается из самых разных деталей. Это лекарства и своевременная диагностика. Это хороший доктор и заботливые родные. Это желание жить и помощь благотворителей. За 17 лет работы вместе с вами нам удалось добиться существенных системных изменений в сфере детской онкологии. Но главный итог работы фонда — дети, которые выздоровели. 

85 000 детей

получили помощь за 17 лет работы

За каждой историей победы над болезнью стоят самые разные поступки и действия тех, кто помогает фонду. SMS о том, что ежемесячное пожертвование успешно списалось. Два часа, которые донор решил выделить, чтобы сдать кровь. Игрушка для «коробки храбрости». Мастер-класс в больнице. Поездка на автомобиле, чтобы быстрее и безопаснее добраться до вокзала или аэропорта после выписки. Благотворительный день рождения, где главный подарок — помощь детям.

Интерактивный проект «Помогайте. И все сложится» показывает, как сложились реальные истории выздоровления Ульяны, Саши и Лизы, подопечных фонда «Подари жизнь». Воздушные шары, автомобиль, хоккейная клюшка, офис компании, квартира, приставка и другие подсказки помогут вам увидеть жизнь наших героев в то время, когда они лечатся от рака. 

Вместе с вами мы смогли поддержать уже более 85 000 детей. 

За разработку проекта мы благодарим наших друзей из агентства Game People.

И все сложится

Переходите по ссылке, помогайте

Новости

Все новости

Помогайте. И все сложится

Сегодня у фонда «Подари жизнь» день рождения. Нам исполняется 17 лет. В честь праздника мы запускаем интерактивный проект «Помогайте. И все сложится».

Важное 26.11.2023

Свежие новости о ящиках для пожертвований

Теперь увидеть ящики для пожертвований фонда «Подари жизнь» можно только в Москве и Московской области. Рассказываем, почему (и что делать, если они встретятся вам в регионах), а также сообщаем другую актуальную информацию.

Важное 9.11.2023

Путь лекарства: от покупки до ребенка

Как работает и чем занимается департамент медицинских программ — сердце фонда? Его главная задача — закупка лекарств для детей в больницах и оборудования для клиник. А приоритет — лучшие цены и, конечно, скорость.

Важное 1.11.2023

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari