Сегодня у фонда «Подари жизнь» день рождения. Нам исполняется 17 лет. В честь праздника мы запускаем интерактивный проект «Помогайте. И все сложится».
Выздоровление складывается из самых разных деталей. Это лекарства и своевременная диагностика. Это хороший доктор и заботливые родные. Это желание жить и помощь благотворителей. За 17 лет работы вместе с вами нам удалось добиться существенных системных изменений в сфере детской онкологии. Но главный итог работы фонда — дети, которые выздоровели.
85 000 детей
получили помощь за 17 лет работы
За каждой историей победы над болезнью стоят самые разные поступки и действия тех, кто помогает фонду. SMS о том, что ежемесячное пожертвование успешно списалось. Два часа, которые донор решил выделить, чтобы сдать кровь. Игрушка для «коробки храбрости». Мастер-класс в больнице. Поездка на автомобиле, чтобы быстрее и безопаснее добраться до вокзала или аэропорта после выписки. Благотворительный день рождения, где главный подарок — помощь детям.
Интерактивный проект «Помогайте. И все сложится» показывает, как сложились реальные истории выздоровления Ульяны, Саши и Лизы, подопечных фонда «Подари жизнь». Воздушные шары, автомобиль, хоккейная клюшка, офис компании, квартира, приставка и другие подсказки помогут вам увидеть жизнь наших героев в то время, когда они лечатся от рака.
Вместе с вами мы смогли поддержать уже более 85 000 детей.
За разработку проекта мы благодарим наших друзей из агентства Game People.
И все сложится
Переходите по ссылке, помогайте
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Помогайте. И все сложится
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