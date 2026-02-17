Причина № 5869: чтобы ребенок не был один

Дети в больнице не должны оставаться одни. Если родители по очень уважительным причинам не могут быть рядом, у ребенка появляется няня. «Подари жизнь» оплачивает работу больничных нянь.

«Няни в больницах» Поддержать работу социального проекта фонда

В 2026 году фонду «Подари жизнь» исполняется 20 лет. За это время мы помогли 100 000 детей. И это значит, что у нас есть 100 000 причин продолжать. Мы уже писали о причине № 1 — нехватке крови, но у нас их еще 99 999. Будем понемногу знакомить вас с остальными, рассказывая тем самым о том, чего за 20 лет нам с вами удалось достичь. Следите за публикациями на сайте и в соцсетях фонда. Во время болезни детям требуется круглосуточный уход и постоянное присутствие человека рядом. Лечение рака очень тяжелое, и нужен кто-то, кто покормит, поможет добраться до туалета, проследит за температурой, капельницей и всем остальным — совершенно неважно при этом, какого возраста пациент.

Иногда получается так, что среди родных заболевшего такого человека нет — или же он есть, но по объективным причинам не может быть рядом: ребенок из многодетной семьи; из родственников одна только мама, которая сама больна; мама вынуждена остаться дома с другим ребенком, который еще слишком мал или тоже нездоров. В таких случаях детям нужны няни, и фонд оплачивает их работу. Это проверенные, заботливые, квалифицированные люди, которые обеспечивают не только ежедневный уход, но и развитие ребенка, эмоциональную поддержку, просто делают все для его выздоровления. Няни нужны не только малышам, но и подросткам, чье состояние тоже требует внимания, но в больницах нет сотрудников, которые могли бы его обеспечить.