Причина № 5869: чтобы ребенок не был один

Дети в больнице не должны оставаться одни. Если родители по очень уважительным причинам не могут быть рядом, у ребенка появляется няня. «Подари жизнь» оплачивает работу больничных нянь.
«Няни в больницах»
В 2026 году фонду «Подари жизнь» исполняется 20 лет. За это время мы помогли 100 000 детей. И это значит, что у нас есть 100 000 причин продолжать. Мы уже писали о причине № 1 — нехватке крови, но у нас их еще 99 999. Будем понемногу знакомить вас с остальными, рассказывая тем самым о том, чего за 20 лет нам с вами удалось достичь. Следите за публикациями на сайте и в соцсетях фонда.
Во время болезни детям требуется круглосуточный уход и постоянное присутствие человека рядом. Лечение рака очень тяжелое, и нужен кто-то, кто покормит, поможет добраться до туалета, проследит за температурой, капельницей и всем остальным — совершенно неважно при этом, какого возраста пациент.
Иногда получается так, что среди родных заболевшего такого человека нет — или же он есть, но по объективным причинам не может быть рядом: ребенок из многодетной семьи; из родственников одна только мама, которая сама больна; мама вынуждена остаться дома с другим ребенком, который еще слишком мал или тоже нездоров.
В таких случаях детям нужны няни, и фонд оплачивает их работу. Это проверенные, заботливые, квалифицированные люди, которые обеспечивают не только ежедневный уход, но и развитие ребенка, эмоциональную поддержку, просто делают все для его выздоровления. Няни нужны не только малышам, но и подросткам, чье состояние тоже требует внимания, но в больницах нет сотрудников, которые могли бы его обеспечить.
Двадцатилетие фонда — это не просто точка в пространстве. Это опыт, знания и навыки, которые мы приобрели за эти годы. Не констатация факта, но признание того багажа, который у нас накопился, и отправная точка для новых историй и побед. У нас есть 20 лет опыта и 100 000 причин продолжать, ведь мы уже знаем, как это делать, а детей, которым нужна наша помощь, не становится меньше. Причины продолжать есть каждый день.
Причина № 5869 — чтобы дети не оставались в больницах одни. Нам одинаково важно, чтобы у ребенка были и лекарства для выздоровления, и помощник рядом, и квартира, где можно жить в перерывах между лечением, и волонтеры, и доноры, и концерты в больницах, и учителя, чтобы сдать ЕГЭ. Все это возможно только благодаря вам — всем, кто поддерживает нас сейчас или всегда. Спасибо! У нас и у вас есть 100 000 причин, чтобы продолжать помогать и не останавливаться!
Мы часто говорим о том, что регулярные пожертвования очень важны фонду. И просим вас оформить благотворительную подписку. И, кажется, пришло время исчерпывающе ответить на все возникающие в связи с этим вопросы.
Вместе с коллегами из НКО рассказываем, как ежемесячные пожертвования дают фондам уверенность в завтрашнем дне, а тем, кто оказался в сложной ситуации, — реальную помощь. И почему даже скромный вклад имеет большое значение.