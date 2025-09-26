Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Рабочая суббота в Центре Рогачева

13 октября 2025Донорство
Долгожданная новость! 18 октября, в субботу, в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева можно будет сдать кровь. В ОПК ждут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором. Приходите, пожалуйста.

ОПК Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева будет работать в субботу, 18 октября, с 9:00 до 13:00.

Адрес: Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, корпус Б, отделение переливания крови. Тел.: +7 (499) 737-32-85.

Контакты: Наталья Сидорова, координатор донорского центра благотворительного фонда «Подари жизнь». Тел.: +7 (925) 585-85-37.

Предварительная запись по ссылке.

Дорогие доноры, пожалуйста, приходите.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Рабочая суббота в Центре Рогачева

Долгожданная новость! 18 октября, в субботу, в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева можно будет сдать кровь. В ОПК ждут доноров всех групп крови с отрицательным резус-фактором. Приходите, пожалуйста.

Донорство 13.10.2025

