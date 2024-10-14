Röndell и «Подари жизнь»: вместе 15 лет!

Ровно 15 лет назад (осенью 2009 года) Röndell присоединился к уникальной инициативе фонда «Подари жизнь», в рамках которой оказывается помощь детям с онкологическими заболеваниями.

В 2009 году акция началась с 25 наименований посуды, часть средств с продажи которых перечислялась на лечение детей с онкологическими заболеваниями. В 2012 году сотрудничество приобрело новый формат: абсолютно вся продукция Röndell стала участвовать в инициативе, а в 2021 году присоединилась и бытовая техника. Также с каждым днем расширялась и география благотворительности — теперь в нее вовлечены все российские регионы.

«Участие в подобных инициативах — это всегда выбор ответственной компании. В конечном счете такая корпоративная политика оказывает позитивное влияние на основную деятельность компании и ее репутацию, — говорит Елена Антоненко, менеджер по бренд-коммуникациям Röndell. — За 15 лет сотрудничества с фондом “Подари жизнь” была оказана помощь 207 детям, все истории можно посмотреть на сайте акции. Многолетнее сотрудничество доказывает, что социальная ответственность компании не какое-то отвлеченное понятие и красивые слова. Это реальная работа по спасению жизней маленьких пациентов с очень серьезными диагнозами».

Кто спасет одного человека, тот спасет целый мир. Присоединяйтесь к нам! Благотворительный проект Röndell с фондом «Подари жизнь» продолжается!