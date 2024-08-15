С днем рождения, Марк!

«Для меня помогать — естественный и привычный ход событий, “Подари жизнь” давно стал частью моей жизни. Другом фонда можно стать каждый день. Я всегда всех приглашаю вступать в нашу семью, это хороший жизненный опыт и прежде всего помощь самому себе. Присоединяйтесь к нам».

Спасибо, Марк, что вы всегда с нами! На благотворительных концертах фонда и выпускных в Центре Димы Рогачева, в роли продавца мороженого в джелатерии и на импровизированной сцене на благотворительном дне фонда на Усачевском рынке. Благодарим еще раз за моноспекталь «Лица. Эффект отсутствия», который вы подарили фонду! За добрые и теплые слова, которые вы всегда говорите про детей и про фонд, за то, что с вами всегда очень здорово. Удачи, любви, радости и счастья!