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благотворительный фонд

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С днем рождения, Марк!

22 августа 2024Анонсы
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С огромной радостью и большим удовольствием поздравляем Марка Тишмана, амбассадора и любимого друга фонда с днем рождения!

«Для меня помогать — естественный и привычный ход событий, “Подари жизнь” давно стал частью моей жизни. Другом фонда можно стать каждый день. Я всегда всех приглашаю вступать в нашу семью, это хороший жизненный опыт и прежде всего помощь самому себе. Присоединяйтесь к нам».

Фото: Юлия Ласкорунская

Спасибо, Марк, что вы всегда с нами! На благотворительных концертах фонда и выпускных в Центре Димы Рогачева, в роли продавца мороженого в джелатерии и на импровизированной сцене на благотворительном дне фонда на Усачевском рынке. Благодарим еще раз за моноспекталь «Лица. Эффект отсутствия», который вы подарили фонду! За добрые и теплые слова, которые вы всегда говорите про детей и про фонд, за то, что с вами всегда очень здорово. Удачи, любви, радости и счастья!

Новости

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С днем рождения, Марк!

С огромной радостью и большим удовольствием поздравляем Марка Тишмана, амбассадора и любимого друга фонда с днем рождения!

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Капсула ZARINA X ПОДАРИ ЖИЗНЬ

ZARINA вместе с «Подари жизнь» представила благотворительную коллекцию одежды. Приглашаем вас за покупками: 10% от продажи капсулы в первый месяц будут направлены в поддержку подопечных фонда.

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