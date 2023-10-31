Самый лучший день (в офисе)

Сегодня пятница, а в этот рабочий день всегда хочется чего-то необычного. Предлагаем вам выйти за рамки строго дозволенного (в офисе), но сделать это так, чтобы и вам стало веселее, и подопечные фонда получили помощь.

То, что мы предлагаем, называется корпоративной благотворительностью и это всегда пространство для творчества, развития и поиска новых форм взаимодействия между сотрудниками компаний и НКО. Сегодня корпоративная благотворительность становится эффективным инструментом, который позволяет объединять и вдохновлять сотрудников. Как правило, к придумыванию и реализации благотворительных акций и событий HR-компании и представители КСО-отделов подходят творчески и нестандартно. Чем успешнее такая коммуникация, тем активнее сотрудники включаются в социально значимые проекты.

Что можно придумать? Благотворительную акцию: «джинсовый день», штрафы за опоздания или использование ненормативной лексики Если речь идет о компании, в которой принят строгий дресс-код, то можно попробовать провести «джинсовый день». Согласуйте с руководством день, когда все желающие могут позволить себе более свободный стиль в одежде. И каждый, кто захочет прийти в джинсах, должен будет перевести определенную сумму в фонд. «Сотрудники одного из негосударственных пенсионных фондов проводили у себя в офисах в Москве, Челябинске и Екатеринбурге “джинсовый день”, — рассказывает Екатерина Шергова, директор фонда “Подари жизнь”. — Они получили рассылку от дирекции по персоналу с приглашением прийти на работу в одну из пятницу в джинсах в обмен на благотворительный взнос в наш фонд. Директор по персоналу компании рассказала, что в назначенный “джинсовый день” во всех офисах царило необычайное оживление, у всех сотрудников было особое настроение. Коллеги удивлялись, насколько по-другому можно выглядеть в повседневной одежде, и радовались, что ближе познакомились друг с другом». Есть примеры, когда коллеги договариваются платить штрафы за использование ненормативной лексики или опоздания на работу или планерки. Собранные средства потом переводят в фонд.

Организовать сбор игрушек прямо в офисе Например, можно объявить в офисе сбор игрушек для детей, которые лечатся сейчас в больницах города, в котором находится компания. Дело в том, что дети, вырванные из своей привычной жизни из-за болезни, проходят в клиниках через страх и боль разных процедур. Поэтому в каждом процедурном кабинете есть (и должны быть) «Коробки храбрости», в которых лежат небольшие игрушки, способные утешить и поддержать ребенка после того, как ему сделали укол, пункцию, перевязку, установку и промывку катетера. Главное, чтобы в коробках всегда было достаточно игрушек. В этом фонду «Подари жизнь» очень помогают самые разные компании. Так, несколько недель назад, сотрудники GCE Krass из Санкт-Петербурга собрали в своем офисе игрушки для наших подопечных и передали их в московскую больницу.

Оригинальные подарки к праздникам и дням рождения Новый год, 8 марта, 23 февраля да и вообще любой праздник можно сделать благотворительным. Например, сумму, которую вы с коллегами планировали потратить на подарки и сувениры, можно направить на помощь детям. Так, ТФС Групп в 2022 году отмечали пятилетие своей компании и вместо подарков попросили всех, кто хотел бы поздравить компанию, поддержать подопечных фонда «Подари жизнь». Для этого можно создать событие на платформе «Друзья фонда», которая специально продумана фондом для реализации таких инициатив.

Устроить в офисе «Безумное чаепитие» Это ежегодная акция, которую запускает фонд в честь своего дня рождения. Все просто. Вы собираетесь вместе с коллегами, чтобы выпить чая, поболтать, возможно поиграть в настольные игры, — чем оригинальнее идея, тем лучше. Только зарегистрируйте свое «Безумное чаепитие» на специальной странице и сделать любой благотворительный взнос в пользу фонда. Кстати, собраться можно даже онлайн. Так, в прошлом году, сотрудники Агентства социальной информации, решили не прерывать свою традицию и провели очередное «Безумное чаепитие» в Zoom.

Предложить свои профессиональные услуги Например, компания ASB Consulting Group организовывала предновогодний благотворительный сбор и предлагала всем, кто принимал участие в этом добром событии, свою бесплатную 30-минутную юридическую консультацию. Провести донорскую акцию в офисе Да, и такое тоже возможно. Наш фонд совместно с выездными бригадами Службы крови регулярно проводит выездные донорские акции. Выездные донорские акции проходят в офисах компаний, государственных учреждений или в учебных заведениях. Такие акции неоднократно проводят компании «Лаборатория Касперского». «Мы хорошо понимаем и чувствуем, что участие в благотворительности — важный инструмент для сплочения команды, большинство крупных компаний думает над своим социальным имиджем, — считает Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития компании «Лаборатория Касперского». — Сегодняшний запрос на помощь возник не на пустом месте. У нас в компании много молодых сотрудников. Для них участие в благотворительности — это важная точка опоры. Это имеет большое значение и для опытных специалистов, которые выбирают сегодня не просто место работы, а компанию с созвучными ценностями. Им важно понимать, что Лаборатория Касперского, в которой они работают, помогает им помогать. Поэтому сейчас мы рассматриваем сотрудничество с фондами с точки зрения, в том числе того, как мы можем вовлечь в благотворительность наших сотрудников».