Сафия лечится второй раз: уже восемь месяцев в больнице, пять курсов химиотерапии, 3,5 года с начала болезни. Чтобы в этот раз (и, хочется верить, навсегда) побороть болезнь, девочке нужен препарат «Блинцито».

У девятилетней Сафии острый лимфобластный лейкоз. Девочке было пять, когда она заболела. Сначала появились синяки на руках. Родители подумали, что Сафия ударилась — она тогда училась кататься на велосипеде и часто падала. Но синяки распространились по всему телу, а потом добавились и другие симптомы: девочка, прежде активная, стала уставать, спать днем, капризничать. Это насторожило родителей. Сдали анализ крови, а он выявил бластные клетки.

Сафия всегда радостная и запрещает себя жалеть — не любит этого Фото: из личного архива

Болезнь развивалась стремительно. Как потом врачи объясняли родителям, у Сафии произошел молниеносный выброс раковых клеток. За первые две недели болезни поражение костного мозга составило 98%, а крови — 99%. Случай Сафии был крайне сложным, и девочку из родного Дагестана срочно отправили в Москву, в Центр имени Дмитрия Рогачева. Лечение помогло сразу: после первого блока химиотерапии Сафия вышла в ремиссию. Еще 2,5 года «химии» потребовалось, что закрепить результат, и вот заветное «У вас прекрасные анализы. Больше не приезжайте, все хорошо».

Но в июле прошлого года болезнь вернулась. Наида, мама Сафии, сразу узнала знакомые симптомы: «Внешне это никак не проявлялось — синяков не было. Но как-то утром она ко мне подошла и говорит: “Мама, ты не ругайся, я только проснулась, но я еще хочу спать. Можно я буду спать?” Она это сказала, и мне стало тревожно».

Когда рецидив подтвердился, Сафию, как и в первый раз, госпитализировали в Центр имени Дмитрия Рогачева. Снова жизнь в больнице, блоки «химии» — только уже высокодозной. И снова сложный случай: у Сафии после химиотерапии развился сепсис — сначала один, потом второй. Врачи сказали, что, если продолжать «химию», будет третий, и его девочка может не перенести. Было решено поменять терапию и перейти на лечение иммунопрепаратом «Блинцито», при котором риск развития таких осложнений меньше. Дело в том, что химиотерапия действует слишком агрессивно, уничтожая не только опухолевые клетки, но и некоторые здоровые. Но препарат «Блинцито» работает иначе: он направляет клетки иммунной системы (Т-лимфоциты) именно на мишень — опухолевые клетки, а здоровые практически не страдают. При этом в отличие от химиопрепаратов «Блинцито» можно совмещать с любыми антибиотиками, а значит, одновременно лечить инфекционные осложнения, которые часто возникают в ослабленном «химией» организме.

Как-то утром она ко мне подошла и говорит: «Мама, ты не ругайся, я только проснулась, но я еще хочу спать. Можно я буду спать?» Она это сказала, и мне стало тревожно. Наида Юсуфова, мама подопечной

Сафия с мамой в больнице уже восемь месяцев. Девочка мужественно переносит все неприятные процедуры и запрещает себя жалеть — не любит этого. Мама говорит: «Нам капают тяжелую “химию”, а она прыгает, как зайчик, по палате. Она всегда радостная».

Дома Сафию ждет семья. Она у нее большая: папа и три сестры — старшая, Тамам, и младшие, Амаль и Мия. Мама с гордостью говорит: «У меня все четыре — девочки». И добавляет, что имена дочкам выбрала самые нежные: «Потому что они принцесски. У нас и дома все такое розовое, красивое, в цветочках и пони». Сестры хорошо ладят, а погодки Сафия и Тамам вообще лучшие подружки: везде вдвоем, даже в школе за одной партой сидят. Тамам особенно ждет возвращения Сафии.

Мама много рассказывает про Сафию: лучше всех в семье шутит, очень добрая, любит наряжаться и делать прически, а еще потрясающе рисует. Когда делится мечтами девочки, начинает смеяться. Во-первых, Сафия, конечно же, не останется жить с родителями, а переедет в Корею, которой увлечена. Во-вторых, заработает много-много денег. В-третьих, непременно купит папе машину, а маме — квартиру. Так и говорит: «Буду вас обеспечивать!» По словам Наиды, Сафия всегда такая: за всех переживает, со всеми делится, готова последнее отдать.

А еще у девочки есть планы на самое ближайшее будущее — как можно скорее вернуться домой, к любимому папе, Тамам, Амали и Мие, в розовую комнату в цветах и пони. И этим планам мы с вами можем помочь осуществиться. Для этого необходимо собрать средства на курс жизненно важного для Сафии препарата «Блинцито»: нужно 10 флаконов лекарства общей стоимостью 1 613 779 рублей. Часть средств уже собрали, но нужно еще. Мы очень надеемся на вашу поддержку!