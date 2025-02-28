Сафия снова вынуждена проходить непростое лечение, и оно уже дает результаты — болезнь отступает. Однако после химиотерапии у девочки появилось серьезное инфекционное осложнение — сепсис. Чтобы риск развития таких осложнений был минимален, Сафии необходимо перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Просим вас помочь собрать средства на 10 флаконов лекарства общей стоимостью 1 613 779 рублей.