Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Сафия Юсуфова

Помочь
1 613 779 ₽1 608 026 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородХазар (Республика Дагестан)
Возраст9 лет
Поделиться:
Сафия лечится с 2022 года. Девочке удалось побороть болезнь, но в июле 2024-го случился рецидив.

Ход лечения

28.02.2025

Сафия снова вынуждена проходить непростое лечение, и оно уже дает результаты — болезнь отступает. Однако после химиотерапии у девочки появилось серьезное инфекционное осложнение — сепсис. Чтобы риск развития таких осложнений был минимален, Сафии необходимо перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Просим вас помочь собрать средства на 10 флаконов лекарства общей стоимостью 1 613 779 рублей.

Ваша помощь Сафии

28.02.25
100 ₽
28.02.25
153 ₽
28.02.25
1 000 ₽
28.02.25
3 000 ₽
28.02.25
И****в1 500 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari