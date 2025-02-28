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1 613 779 ₽1 608 026 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Хазар (Республика Дагестан)
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
28.02.2025
Сафия снова вынуждена проходить непростое лечение, и оно уже дает результаты — болезнь отступает. Однако после химиотерапии у девочки появилось серьезное инфекционное осложнение — сепсис. Чтобы риск развития таких осложнений был минимален, Сафии необходимо перейти на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Просим вас помочь собрать средства на 10 флаконов лекарства общей стоимостью 1 613 779 рублей.
Ваша помощь Сафии
28.02.25
|100 ₽
28.02.25
|153 ₽
28.02.25
|1 000 ₽
28.02.25
|3 000 ₽
28.02.25
|И****в
|1 500 ₽