События и акции «Подари жизнь» в декабре

С нами знаменитые бургеры «Краснодарский парень», концерт в Roblox (виртуальный тоже), аукцион, на котором есть шанс встретить свою любовь, арт-терапия, «Волхвотрон» и другие чудеса. И это только начало декабря. Будет еще.
Утром бургеры, вечером стулья
С 25 ноября по 8 декабря в российских ресторанах международной сети крафтовых бургерных «Краснодарский парень» проходит акция: 20% стоимости благотворительного комбо будет направлено в фонд «Подари жизнь».
Предложение для тех, кто хочет обновить интерьер к новому году. Мебельный магазин HM-Market совместно с OZON объявил о благотворительной акции в пользу фонда. При покупке кресла Herman Miller в пользу наших подопечных будет переведено 2000 рублей. А если вы не просто купите кресло, но и оставите отзыв на OZON, в «Подари жизнь» отправятся 6000 рублей.
Концерты — онлайн и наяву
Знаете ли вы или ваш ребенок, что такое Roblox? А слышали ли о том, что любимая онлайн-игра может открыть двери в мир благотворительности? С 13 по 15 декабря в парке Дикси «Динолэнд» метавселенной Roblox пройдет благотворительный концерт с Миланой Хаметовой.
Концерт виртуальный, а помощь детям вполне реальная! Во время выступления онлайн-зрители будут собирать сердечки и складывать их в «копилку добра». Каждое сердечко превратится в один рубль, который будет направлен на поддержку подопечных фонда. А еще любой желающий сможет посетить виртуальную зону «Подари жизнь» и больше узнать о фонде и благотворительности в целом. Присоединяйтесь!
И еще немного о музыке. Не сомневаемся, что у каждого сурового с виду рокера в груди бьется большое доброе сердце! Специально для вас 7 декабря в столичном Harat’s Pub пройдет благотворительный рок-концерт от кавер-группы CloudFusion. Поддержать музыкантов можно здесь. А послушать хиты Beatles, Rolling Stones, «Машины времени», «Чайф», «Воскресения» и других легенд, а также присоединиться к благотворительной акции — по адресу: Покровка, 6. Сбор гостей в 16:00, начало в 17:00. Вход свободный, любой взнос бесценен!
И еще кое-что интересное
Найти клиентов для бизнеса, друзей в новом городе или даже любовь всей жизни можно на благотворительном аукционе знакомств Charity Date. В качестве лотов участникам предлагают встретиться за чашкой кофе и пообщаться, а вырученные средства будут отправлены на благотворительность, в том числе и подопечным нашего фонда. Организаторы признаются, что за 12 лет существования аукциона у них на глазах появилось много семей, близких друзей и бизнес-партнеров. Звучит как прекрасная возможность встретить людей, разделяющих ваши жизненные ценности!
Даже если последний раз вы держали кисть на уроках рисования, вам может прийтись по душе арт-терапия под руководством опытного психолога. Предлагаем посвятить вечер себе и немного порефлексировать в приятной компании. Умение рисовать необязательно, берите с собой только хорошее настроение! Событие пройдет 12 декабря в пространстве «Среда своих» по адресу: Коровий Вал, дом 3, строение 5 (метро «Добрынинская»). Сделать пожертвование для участия можно на платформе «Друзья фонда».
Лютеранская церковь Анненкирхе в Санкт-Петербурге предлагает своим гостям поучаствовать в «Волхвотроне» и тем самым совершить небольшое чудо. «Волхвотрон» — это бокс с карточками, на каждой из которых написано несложное, но важное дело, которое вам будет предложено осуществить. Крутите бокс, берите карточку и смотрите, что вам выпало. Это может быть и предложение оказать поддержку фонду «Подари жизнь» и нашим подопечным. Пусть добра будет как можно больше!
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Новости
События и акции «Подари жизнь» в декабре
С нами знаменитые бургеры «Краснодарский парень», концерт в Roblox (виртуальный тоже), аукцион, на котором есть шанс встретить свою любовь, арт-терапия, «Волхвотрон» и другие чудеса. И это только начало декабря. Будет еще.
Благотворительность в телефоне
Так же, как и вся жизнь современного человека. Заказать продукты, созвониться с коллегами, оплатить коммуналку, оформить благотворительную подписку — теперь для этого нужны только телефон, приложение и пара свободных минут.
Новое в ноябре: акции и события
Премьера песни Владимира Преснякова, розыгрыш тысячи авосек с мандаринами, шахматный турнир, прогулка по Ивановой горке, благотворительная распродажа автомагнитол — и все это в помощь детям! Рассказываем подробнее.