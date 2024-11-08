События и акции «Подари жизнь» в декабре

Найти клиентов для бизнеса, друзей в новом городе или даже любовь всей жизни можно на благотворительном аукционе знакомств Charity Date. В качестве лотов участникам предлагают встретиться за чашкой кофе и пообщаться, а вырученные средства будут отправлены на благотворительность, в том числе и подопечным нашего фонда. Организаторы признаются, что за 12 лет существования аукциона у них на глазах появилось много семей, близких друзей и бизнес-партнеров. Звучит как прекрасная возможность встретить людей, разделяющих ваши жизненные ценности!

Даже если последний раз вы держали кисть на уроках рисования, вам может прийтись по душе арт-терапия под руководством опытного психолога. Предлагаем посвятить вечер себе и немного порефлексировать в приятной компании. Умение рисовать необязательно, берите с собой только хорошее настроение! Событие пройдет 12 декабря в пространстве «Среда своих» по адресу: Коровий Вал, дом 3, строение 5 (метро «Добрынинская»). Сделать пожертвование для участия можно на платформе «Друзья фонда».