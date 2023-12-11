Спасибо за праздник и подарки!

Невероятно, но факт. Все дети, которые остались на новогодние праздники в больницах, получили подарки. И все это — благодаря вам! Спасибо, что и в этом году помогли порадовать детей и подарили им настоящий праздник.
Каждый год одно и то же. Дети ждут подарков и поздравлений, загадывают желания и мечтают о самых приятных сюрпризах. Мы объявляем, что нам нужна помощь и, затаив дыхание, ждем. А подарков обычно нужно очень много. И они должны быть очень крутые. И очень желанные. На любой вкус и возраст. Потому что ребят, которые остаются в больницах на каникулы, правда много, и им правда очень хочется праздника. Может быть, даже больше, чем всем остальным.
И тут на помощь приходите вы — наши добрые друзья и самые настоящие волшебники.
У каждого ребенка был праздник
Фото: Александр Княгницкий
Огромная благодарность компаниям! И тем, кто с нами уже давно, и тем, кто впервые присоединился! Ура и спасибо!
ООО «ГРАДИЕНТ», ООО «ЭГИС-РУС», АО «МХК "ЕвроХим"», OOO «СК "Ренессанс жизнь"», ООО «РОШ ДИАГНОСТИКА РУС», ГБОУ «Школа Глория», Группа «ПРОДО», ДОЛ «Евроклуб», OOO «Кореа Трейд», Риком, сеть магазинов «Винни», OOO «Тойс Про», ООО «Олтрейд», ООО «Центра», ГАУ «Институт Генплана Москвы», ООО «МЭЙДЖОР ТРАК ЦЕНТР», BestLike, ООО «Свикс Хэлскеа», ООО «Мейджор Экспресс», ООО «МАЙОЛИ СПИНДЛЕР», ООО «ЛитРес», ООО «Мелитэк», АО «Кронштадт», АО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ООО «Киа Россия и СНГ», АО «Торговая Компания "МЕГАПОЛИС"», ООО «ТД “Черкизово"», ООО «ПРЕМЬЕР», ТРЦ «Охта Молл», ОАО «РЖД», АО «Фармстандарт», ЛАБ-Индастриз, СОШ N 25 им. Ситникова (Балашиха), ИП «Тебекина Марина Викторовна», Медийная команда FC ARS.
Отдельная благодарность сети магазинов «Винни», которые собирают подарки в рамках акции «Добрая елка». И всем-всем, кто откликнулся на наш призыв, выбрал игрушку из виш-листа, заказал в интернет-магазине или привез в офис фонда. С вами начинаешь верить в чудеса! Спасибо, что вы помогли сделать и этот Новый год незабываемым, и что каждый ребенок получил в подарок то, о чем давно мечтал.
Праздник удался!
Большой фотоотчет
Как прошел Новый год в больницах
Новости
Спасибо за праздник и подарки!
Невероятно, но факт. Все дети, которые остались на новогодние праздники в больницах, получили подарки! И все это — благодаря вам! Спасибо, что и в этом году помогли порадовать детей и подарили им настоящий праздник.
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