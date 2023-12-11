Спасибо за праздник и подарки!

Невероятно, но факт. Все дети, которые остались на новогодние праздники в больницах, получили подарки. И все это — благодаря вам! Спасибо, что и в этом году помогли порадовать детей и подарили им настоящий праздник.

Каждый год одно и то же. Дети ждут подарков и поздравлений, загадывают желания и мечтают о самых приятных сюрпризах. Мы объявляем, что нам нужна помощь и, затаив дыхание, ждем. А подарков обычно нужно очень много. И они должны быть очень крутые. И очень желанные. На любой вкус и возраст. Потому что ребят, которые остаются в больницах на каникулы, правда много, и им правда очень хочется праздника. Может быть, даже больше, чем всем остальным.

И тут на помощь приходите вы — наши добрые друзья и самые настоящие волшебники.