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В РДКБ срочно нужны доноры

23 июля 2025Донорство
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Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице катастрофически не хватает доноров. Группа крови и резус-фактор могут быть любыми!

ОПК Российской детской клинической больницы работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:00.

Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2 (на входе на этаж висит табличка «1-й этаж»), отделение переливания крови.

Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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В РДКБ срочно нужны доноры

Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Группа крови и резус-фактор могут быть любыми!

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