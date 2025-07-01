Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице катастрофически не хватает доноров. Группа крови и резус-фактор могут быть любыми!
ОПК Российской детской клинической больницы работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:00.
Адрес: Ленинский проспект, д. 117, корпус 3, этаж 2 (на входе на этаж висит табличка «1-й этаж»), отделение переливания крови.
Телефоны: +7 (495) 434-76-35, +7 (495) 936-93-05.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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В РДКБ срочно нужны доноры
Дорогие друзья, в Российской детской клинической больнице не хватает доноров. Группа крови и резус-фактор могут быть любыми!
Варе нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор отрицательный.
Варваре нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.