Сдать кровь в выходные июня

1 июня 2026Донорство
Дорогие доноры, 12 июня отделения переливания крови НЕ работают. В другие выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК (но не 13 июня!), ГКБ № 52 и МОНИКИ. Будьте внимательны.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Алдын-Сай опять нужны донорские гранулоциты

Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, опять нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 26.05.2026

Эвелине нужны донорские гранулоциты

Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.

Донорство 25.05.2026

