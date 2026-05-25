Дорогие доноры, 12 июня отделения переливания крови НЕ работают. В другие выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК (но не 13 июня!), ГКБ № 52 и МОНИКИ. Будьте внимательны.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июня с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 6, 7, 14, 20, 21, 27, 28 июня с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 6, 13, 20, 27 июня с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 27 июня с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Сдать кровь в выходные июня
Алдын-Сай опять нужны донорские гранулоциты
Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, опять нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.
Эвелине нужны донорские гранулоциты
Пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.