Эвелине нужны донорские гранулоциты

Эвелине Зекирьяевой, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: вторая группа крови, резус-фактор любой.
Эвелине 13 лет, она из Джанкоя. Первые признаки заболевания (асимметрия глаз, боли в ногах) появились в декабре 2025 года. В феврале был поставлен предварительный диагноз, в марте девочка поступила на лечение в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Сейчас состояние Эвелины крайне тяжелое: из-за инфекционных осложнений нет возможности продолжать основное лечение. Девочка получает комплексную антибактериальную терапию. Однако чтобы быстрее справиться с инфекциями, необходимы переливания донорских гранулоцитов.
Вторая группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Эвелины Зекирьяевой.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, по телефону в донорский отдел фонда: +7 (985) 410-01-74 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт и СНИЛС!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
