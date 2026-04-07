Максиму нужны донорские гранулоциты

Максиму Худи, пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Максиму 14 лет, он из Ямало-Ненецкого автономного округа, из семьи потомственных оленеводов. Лечится в Центре Дмитрия Рогачева с января 2024 года. Перенес две пересадки костного мозга, но болезнь никак не хочет сдаваться: мальчик опять вернулся в больницу с рецидивом. После очередного курса лечения наступила ремиссия. Сейчас Максима готовят к CAR-T-клеточной терапии. Осложнений много. Для борьбы с ними и поддержки иммунитета кроме медикаментов мальчику крайне необходимы длительные переливания донорских гранулоцитов. Дорогие доноры, пожалуйста, поддержите Максима.
Третья группа, резус-фактор любой
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будете сдавать гранулоциты для Максима Худи.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8-925-585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме укажите свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Дорогие доноры, мы вас очень ждем
Пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева очень нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева очень нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.