Сдать кровь в выходные мая

Дорогие друзья, вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ. 1 и 9 мая отделения переливания крови (ОПК), конечно, не работают, но есть и другие изменения в графике, будьте внимательны.
Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:
Морозовская детская городская клиническая больница ждет доноров 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая с 08:30 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: +7 (495) 959-88-37, +7 (915) 030-52-27;
Московский областной центр крови работает 3, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая с 08:00 до 13:00.
Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:
Городская клиническая больница № 52 примет доноров всех групп крови 2, 16, 23 и 30 мая с 08:00 до 13:00. Запись по телефону +7 (968) 009-13-27 с понедельника по субботу с 08:30 до 16:30;
МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского работает 30 мая с 08:30 до 12:30.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!
Полезная информация
Новости
Пациенту Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева очень нужны переливания донорских гранулоцитов: третья группа крови, резус-фактор любой.
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите.