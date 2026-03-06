Семену и Алеше нужны донорские гранулоциты

Семену 11 лет, он из Курска. Увлекается спортом, ходит в бассейн, играет в компьютерные игры. В феврале после очередной ударной тренировки на теле выступили красные пятна. Сначала мальчик оказался в местной больнице, а в начале марте — в Центре Дмитрия Рогачева. Ко всему прочему добавилась еще и операция по удалению аппендикса. Сейчас, чтобы справиться с инфекциями, необходимы переливания донорских гранулоцитов (первая группа крови, резус-фактор любой).

Помощь требуется и 12-летнему Алеше из поселка городского типа Агинское Забайкальского края. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии, доставлен самолетом прямо в реанимацию Центра Рогачева. Переливания гранулоцитов (третья группа крови, резус-фактор любой) требуются срочно.