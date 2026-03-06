Семену и Алеше нужны донорские гранулоциты

Семену Силину и Алеше Бабалаеву, пациентам Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая и третья группа крови, резус-фактор любой.
Семену 11 лет, он из Курска. Увлекается спортом, ходит в бассейн, играет в компьютерные игры. В феврале после очередной ударной тренировки на теле выступили красные пятна. Сначала мальчик оказался в местной больнице, а в начале марте — в Центре Дмитрия Рогачева. Ко всему прочему добавилась еще и операция по удалению аппендикса. Сейчас, чтобы справиться с инфекциями, необходимы переливания донорских гранулоцитов (первая группа крови, резус-фактор любой).
Помощь требуется и 12-летнему Алеше из поселка городского типа Агинское Забайкальского края. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии, доставлен самолетом прямо в реанимацию Центра Рогачева. Переливания гранулоцитов (третья группа крови, резус-фактор любой) требуются срочно.
Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.
Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.
На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).
В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будете сдавать гранулоциты для Семена Силина и Алеши Бабалаева.
О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.
Не забудьте паспорт!
Фото: Семен Силин
Сдать кровь в выходные апреля
Дорогие доноры, перед вами расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном Центре крови, ГКБ № 52 и МОНИКИ. Приходите.
Алдын-Сай все еще нужны донорские гранулоциты
Алдын-Сай Аракчаа, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, по-прежнему нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.