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806 889 ₽789 369 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Яр-Сале (Ненецкий автономный округ)
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
29.01.2024
В декабре у Максима резко поднялась температура, заболело горло и начался сухой кашель. Сперва его обследовали и лечили в больнице по месту жительства. Месяц назад мальчик вместе с папой приехали на продолжение лечения в Москву. Из-за осложнений Максиму нельзя проводить химиотерапию, единственная альтернатива в его случае — иммунопрепарат «Блинцито». Необходимое лекарство стоит 806 889 рублей.
Ваша помощь Максиму
30.01.24
|м.
|700 ₽
30.01.24
|1 200 ₽
30.01.24
|1 200 ₽
30.01.24
|10 000 ₽
30.01.24
|1 000 ₽