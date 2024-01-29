В декабре у Максима резко поднялась температура, заболело горло и начался сухой кашель. Сперва его обследовали и лечили в больнице по месту жительства. Месяц назад мальчик вместе с папой приехали на продолжение лечения в Москву. Из-за осложнений Максиму нельзя проводить химиотерапию, единственная альтернатива в его случае — иммунопрепарат «Блинцито». Необходимое лекарство стоит 806 889 рублей.