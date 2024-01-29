Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Максим Худи

Помочь
806 889 ₽789 369 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Яр-Сале (Ненецкий автономный округ)
Возраст12 лет
Поделиться:
У Максима острый лимфобластный лейкоз. Мальчик лечится в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

29.01.2024

В декабре у Максима резко поднялась температура, заболело горло и начался сухой кашель. Сперва его обследовали и лечили в больнице по месту жительства. Месяц назад мальчик вместе с папой приехали на продолжение лечения в Москву. Из-за осложнений Максиму нельзя проводить химиотерапию, единственная альтернатива в его случае — иммунопрепарат «Блинцито». Необходимое лекарство стоит 806 889 рублей.

Ваша помощь Максиму

30.01.24
м.700 ₽
30.01.24
1 200 ₽
30.01.24
1 200 ₽
30.01.24
10 000 ₽
30.01.24
1 000 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari