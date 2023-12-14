Максиму 12 лет, он из Ямало-Ненецкого автономного округа. В Москву приехал лечиться и очень удивлен, что здесь такой климат (слишком влажно) и нет оленей. Просто семья мальчика — потомственные оленеводы.
И сам Максим с пяти лет полноценно помогает папе в семейном деле. К сожалению, месяц назад у мальчика диагностировали острый лимфобластный лейкоз. И теперь ему предстоит довольно длительное и очень дорогое лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Проблема в том, что из-за серьезных осложнений Максиму нельзя проводить стандартную химиотерапию. В его случае необходимо лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито».
Максим хочет скорее поехать домой
Фото: Ольга Чекалова
Нужно 806 889 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для МаксимаПомочь
Семья Максима относится к коренным малочисленным народам Севера, а оленеводство — это дело, которое в их семье передается по наследству. У мальчика шесть братьев и сестер и почти все они (кроме самых маленьких) тоже занимаются оленеводством.
Мирослав, папа мальчика, говорит, что это целое искусство, о котором можно рассказывать часами. Да и Максим с удовольствием бы с нами поделился своими историями, только пока плохо себя чувствует. Но мы уверены, что благодаря терапии ему станет лучше. И он расскажет, что значит быть настоящим оленеводом.
Сейчас в Центре Димы Рогачева сложилась довольно непростая ситуация: в начале года больница еще не получила квоты от государства на иммунотерапию, а детей, которым по жизненным показанием требуется именно «Блинцито» в больнице как никогда много. Мы надеемся, что ситуация в скором времени наладится, ну а пока просим вас поддержать подопечных фонда. Для лечения Максима нужно пять флаконов лекарства стоимостью 806 889 рублей.
Новости
Максим и его олени
Максиму 12 лет, он из Ямало-Ненецкого автономного округа. В Москву приехал лечиться и очень удивлен, что здесь такой климат (слишком влажно) и нет оленей. Просто семья мальчика — потомственные оленеводы.
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