Максим и его олени

Максиму 12 лет, он из Ямало-Ненецкого автономного округа. В Москву приехал лечиться и очень удивлен, что здесь такой климат (слишком влажно) и нет оленей. Просто семья мальчика — потомственные оленеводы.

И сам Максим с пяти лет полноценно помогает папе в семейном деле. К сожалению, месяц назад у мальчика диагностировали острый лимфобластный лейкоз. И теперь ему предстоит довольно длительное и очень дорогое лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Проблема в том, что из-за серьезных осложнений Максиму нельзя проводить стандартную химиотерапию. В его случае необходимо лечение дорогостоящим иммунопрепаратом «Блинцито».

Семья Максима относится к коренным малочисленным народам Севера, а оленеводство — это дело, которое в их семье передается по наследству. У мальчика шесть братьев и сестер и почти все они (кроме самых маленьких) тоже занимаются оленеводством.

Мирослав, папа мальчика, говорит, что это целое искусство, о котором можно рассказывать часами. Да и Максим с удовольствием бы с нами поделился своими историями, только пока плохо себя чувствует. Но мы уверены, что благодаря терапии ему станет лучше. И он расскажет, что значит быть настоящим оленеводом.