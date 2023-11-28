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В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры

11 декабря 2023Донорство
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Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры всех групп.

Центр крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 13:00.

Адрес: Большая Пироговская улица, д. 2, стр. 4.

Телефоны: +7 (499) 246-51-21, +7 (499) 246-52-40.

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

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В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры

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