Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры всех групп.
Центр крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 13:00.
Адрес: Большая Пироговская улица, д. 2, стр. 4.
Телефоны: +7 (499) 246-51-21, +7 (499) 246-52-40.
Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.
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Новости
В Центре крови им. И.М. Сеченова срочно нужны доноры
Дорогие друзья, срочная просьба о помощи: в Центре крови ПМГМУ им. И.М. Сеченова не хватает донорской крови. Требуются доноры всех групп.
Анфисе нужны донорские гранулоциты
Анфисе Астафоровой, пациентке Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа, резус-фактор любой.
Сдать кровь в выходные декабря
Дорогие доноры, в декабрьские выходные вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ.