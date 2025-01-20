Скоро ваш профессиональный праздник и хочется напомнить коллегам, что вы уважаете их экспертность и преданность своему делу? Отправьте им подарок от:важных людей!
Фото: Архив фонда
Наверняка вы слышали об акции «Подарок от:важных людей»: подопечные фонда (самые отважные ребята на свете!) рисуют открытки, а мы оцифровываем их и наполняем добрыми пожеланиями, чтобы вы могли отправить их друзьям, бизнес-партнерам и вообще всем, кто важен.
Теперь такой открыткой можно поздравить партнера или клиента не только с Новым годом или с 8 Марта, но и с профессиональным праздником! Для компаний это возможность сформировать положительный и запоминающийся имидж, заручиться лояльностью партнеров, оригинально подойти к поздравлению — поверьте, коллеги такое ценят! И в то же время внести личный вклад в большое и важное дело: чтобы получить готовый макет открытки, достаточно сделать любое комфортное пожертвование. Его размер определяете вы сами. Все средства от проекта будут направлены на помощь детям, которые сейчас проходят сложное лечение в больницах.
Давайте оставаться важными друг для друга!
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Новости
Важным людям от:важных людей
Скоро ваш профессиональный праздник и хочется напомнить коллегам, что вы уважаете их экспертность и преданность своему делу? Отправьте им подарок от:важных людей!
Акции и события в пользу «Подари жизнь»
Помогайте детям, делая покупки, заряжаясь приятными впечатлениями, выбирая подарки для друзей и даже создавая чудо-люстру вместе с другом фонда Евгением. Собрали все акции в пользу фонда в одной статье.
«Подарок от:важных людей»: подводим итоги
К нам вновь пришли компании, которые с фондом уже много лет, мы поприветствовали девять новых участников и в итоге на помощь детям собрали даже больше, чем в прошлом году.