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Варе нужны донорские гранулоциты

14 апреля 2025Донорство
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Варе Орешкиной, пациентке Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева, нужны переливания донорских гранулоцитов: первая группа крови, резус-фактор любой.

Варе тринадцать лет, она приехала лечиться в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева из Нижегородской области. У девочки острый миелобластный лейкоз. И, увы, это рецидив. С одного раза победить болезнь не удалось, хотя лечение закончилось ремиссией летом 2024 года. Но болезнь вернулась, более того, сейчас Варя чувствует себя очень плохо: 1 апреля она поступила в отделение, а сейчас ей срочно требуются переливания донорских гранулоцитов, поскольку собственный иммунитет на нуле. Дорогие доноры, помогите Варе.

Первая группа, резус-фактор любой

Гранулоциты переливают крайне редко — только в случаях серьезных инфекционных осложнений при резко сниженном уровне собственных лейкоцитов. Это очень сложный и трудоемкий вид лечения, и доктора стараются применять его как можно реже. Если уж кому-то назначили переливания гранулоцитов, значит, ситуация тяжелая и другого выхода нет.

Обращаем ваше внимание, что донор гранулоцитов должен будет приехать в больницу трижды. Сперва надо сдать анализ крови. Далее вам позвонит врач и договорится о времени гранулоцитафереза. Во второй раз в больницу необходимо приехать на инъекцию препарата для стимуляции выхода гранулоцитов в кровь. В третий раз — непосредственно на гранулоцитаферез, который длится 90–130 минут.

  • На анализы надо приезжать в Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в БУДНИЕ ДНИ с 9:00 до 13:00 натощак (желательно в предыдущий вечер не есть жирного).

  • В отделении переливания донор должен предупредить врача, что будет сдавать гранулоциты для Вари Орешкиной.

  • О своем намерении обследоваться для сдачи гранулоцитов сообщите, пожалуйста, координатору по телефону 8 (925) 585-85-37 или по электронной почте info@donors.ru. В письме не забудьте указать свой контактный телефон.

  • Не забудьте паспорт!

Дорогие доноры, мы вас очень ждем

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