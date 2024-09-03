Вдохновлены и напитаны!

В этом году конференция «Благотворительность против рака» прошла в 14-й раз — и снова в выездном формате: 120 участников из 27 городов и 47 организаций встретились в городе Перми по приглашению фонда «Берегиня».

Но если выездной формат конференции — дело уже почти привычное (привет Новосибирску и Санкт-Петербургу), то формат работы был абсолютно новым, неожиданным и экспериментальным. Вместо традиционных мастер-классов и практических секций участники услышали выступления шести спикеров: Павла Раковского , директора по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо»;

Алены Семериковой-Волковой , автора и режиссера благотворительных спектаклей «Музыка жизни»;

Антона Бессонова , тренера Центра дизайн-мышления и исследователя пользовательского опыта в Alfa Research Center;

Анны Лемякиной , директора по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud;

Валерии Мазановой , HRD The Blueprint, Lunar HARE & Dot comms, руководительницы HR в благотворительной организации «Ночлежка»;

Александра Семина, режиссера, основателя креативного агентства What if Semin? и преподавателя Школы управления «Сколково» и Московской школы профессиональной филантропии.

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь» Фото: Лилия Гатауллина

Открыла конференцию Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»: «Мы всегда стремились показать, что НКО могут и должны быть профессиональными, всегда искали и делились с вами методами и инструментами, которые помогают как можно эффективнее использовать, увы, обычно небольшие ресурсы и силы благотворительных организаций. Сейчас некоммерческие организации в России все активнее интегрируют бизнес-практики в свою работу. Однако главная наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы за бизнес-метриками, автоматизацией и цифровизацией продолжать видеть человека — реальных людей с их историями, надеждами и мечтами. Не только оказывать материальную помощь, но и создавать пространство взаимопомощи и поддержки».

Павел Раковский, директор по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо» Фото: Лилия Гатауллина 1 из 6

Павел Раковский: «Волонтерский фандрайзинг — это единственное, что за восемь лет работы вызывало исключительно положительные эмоции и до сих пор заставляет сердечко биться чаще. Если бы нужно было выбрать только один вид фандрайзинга, которому я посвятил бы свою жизнь, то ответ был бы очевиден. Что может быть лучше, чем когда одни классные люди хотят быть рядом с другими классными людьми и строить что-то действительно значимое?» Валерия Мазанова: «Планировать и расставлять приоритеты верно возможно, когда у нас достаточно информации и взгляд на 360. Невозможно улучшить все и сразу, но можно узнать боли и начать с них. Чтобы формировать планы на будущее, нужно понимать, где ты находишься сейчас. В мире, который стремительно меняется, важно понять, на что мы можем опираться, что работает супер и важно сохранить».

120 участников из 27 городов и 47 организаций

Александр Семин: «Не бойтесь задавать неудобные вопросы, не думайте о своей аудитории как об идеальных благотворителях, позвольте людям быть такими, какие они есть, и полюбите их со всеми их несовершенствами». Анна Лемякина: «Может ли ИИ заменить человека и насколько этично использовать его в помогающих профессиях? Во-первых, некорректно называть большие языковые модели (Large Language Model, LLM) искусственным интеллектом — название красивое и броское, но не отражает действительности. Во-вторых, LLM быстро развиваются, но до сих пор умеют делать не больше, чем человек с листом бумаги и ручкой. Зато ИИ может быть хорошим помощником. Его можно настроить в качестве суфлера, использовать как тренажер для специалистов клиентской поддержки, сервис, суммирующий информацию разного формата и объема, будь то видеовстречи или данные в CRM о клиентах, партнерах и коммуникациях с ними».

Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня», Пермь Фото: Лилия Гатауллина

Татьяна Голубаева: «Конференция состоялась, и надо сказать, что в этом году нам было немного тревожно, ведь вместе с организатором — фондом «Подари жизнь» — мы, по сути, меняли формат конференции. Ну а после мы услышали отзывы участников, как всем все понравилось, какое было потрясающее наполнение по спикерам в первый день, как много было интересной информации. А также благодарность за заботу, с которой мы подошли к участникам на второй день конференции, когда они смогли насладиться красотой Пермского края и по-настоящему вдохновиться. Мы убедились, что перемены были верны. Наша главная задача, особенно руководителей фондов, — это вдохновлять команду. Вдохновляться самим: быть опорой для детей, семей наших подопечных, генерить новые проекты с бизнесом и создавать условия для того, чтобы они воплощались в жизнь. Когда руководитель впечатлен и насыщен новыми эмоциями, все становится по силам. Мы рады, что все наши цели были достигнуты. И хорошо, что конференция дает нам возможность не только опереться друг на друга, обменяться опытом и найти решение задач, на которых мы, допустим, застопорились, конференция из года в год дает нам главное — это вдохновение на новые свершения. И очень приятно быть человеком в составе команды, которая сумела вдохновить».

Ирина Жирнова, заместитель исполнительного директора фонда «Нижегородский онкологический научный центр», Нижний Новгород Фото: Лилия Гатауллина

Ирина Жирнова: «Это была моя десятая конференция “Благотворительность против рака”, каждый год я с нетерпением ее жду, потому что это одно из самых ярких событий в моей профессиональной жизни. В этом году организаторы изменили формат мероприятия и, на мой взгляд, крайне удачно. В первый день я буквально боялась дышать, чтобы не пропустить ни единого звука. А во второй — мы наслаждались красотой Пермского края, эмоциями и общением. На обратном пути под стук колес я еще раз просматривала свои заметки и намечала план по использованию полученных знаний. “Подари жизнь”, спасибо, что снабжаете знаниями, знакомствами и заботитесь о нашем психоэмоциональном состоянии. Знать, что я — часть бóльшего, для меня очень важно! И, конечно, огромное спасибо команде горячо любимого фонда “Берегиня”. Вы невероятно прогрессивные, креативные, гостеприимные. На вас хочется равняться, у вас хочется учиться!»

Наталья Маньченкова, директор общественной организации «Круг доверия», Пенза Фото: Лилия Гатауллина