Вдохновлены и напитаны!

В этом году конференция «Благотворительность против рака» прошла в 14-й раз — и снова в выездном формате: 120 участников из 27 городов и 47 организаций встретились в городе Перми по приглашению фонда «Берегиня».
Но если выездной формат конференции — дело уже почти привычное (привет Новосибирску и Санкт-Петербургу), то формат работы был абсолютно новым, неожиданным и экспериментальным. Вместо традиционных мастер-классов и практических секций участники услышали выступления шести спикеров:
Павла Раковского, директора по фандрайзингу фонда «Жизнь как чудо»;
Алены Семериковой-Волковой, автора и режиссера благотворительных спектаклей «Музыка жизни»;
Антона Бессонова, тренера Центра дизайн-мышления и исследователя пользовательского опыта в Alfa Research Center;
Анны Лемякиной, директора по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud;
Валерии Мазановой, HRD The Blueprint, Lunar HARE & Dot comms, руководительницы HR в благотворительной организации «Ночлежка»;
Александра Семина, режиссера, основателя креативного агентства What if Semin? и преподавателя Школы управления «Сколково» и Московской школы профессиональной филантропии.
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»
Фото: Лилия Гатауллина
Открыла конференцию Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь»: «Мы всегда стремились показать, что НКО могут и должны быть профессиональными, всегда искали и делились с вами методами и инструментами, которые помогают как можно эффективнее использовать, увы, обычно небольшие ресурсы и силы благотворительных организаций. Сейчас некоммерческие организации в России все активнее интегрируют бизнес-практики в свою работу. Однако главная наша задача по-прежнему заключается в том, чтобы за бизнес-метриками, автоматизацией и цифровизацией продолжать видеть человека — реальных людей с их историями, надеждами и мечтами. Не только оказывать материальную помощь, но и создавать пространство взаимопомощи и поддержки».
Фото: Лилия Гатауллина
Павел Раковский: «Волонтерский фандрайзинг — это единственное, что за восемь лет работы вызывало исключительно положительные эмоции и до сих пор заставляет сердечко биться чаще. Если бы нужно было выбрать только один вид фандрайзинга, которому я посвятил бы свою жизнь, то ответ был бы очевиден. Что может быть лучше, чем когда одни классные люди хотят быть рядом с другими классными людьми и строить что-то действительно значимое?»
Валерия Мазанова: «Планировать и расставлять приоритеты верно возможно, когда у нас достаточно информации и взгляд на 360. Невозможно улучшить все и сразу, но можно узнать боли и начать с них. Чтобы формировать планы на будущее, нужно понимать, где ты находишься сейчас. В мире, который стремительно меняется, важно понять, на что мы можем опираться, что работает супер и важно сохранить».
120 участников
из 27 городов и 47 организаций
Александр Семин: «Не бойтесь задавать неудобные вопросы, не думайте о своей аудитории как об идеальных благотворителях, позвольте людям быть такими, какие они есть, и полюбите их со всеми их несовершенствами».
Анна Лемякина: «Может ли ИИ заменить человека и насколько этично использовать его в помогающих профессиях? Во-первых, некорректно называть большие языковые модели (Large Language Model, LLM) искусственным интеллектом — название красивое и броское, но не отражает действительности. Во-вторых, LLM быстро развиваются, но до сих пор умеют делать не больше, чем человек с листом бумаги и ручкой. Зато ИИ может быть хорошим помощником. Его можно настроить в качестве суфлера, использовать как тренажер для специалистов клиентской поддержки, сервис, суммирующий информацию разного формата и объема, будь то видеовстречи или данные в CRM о клиентах, партнерах и коммуникациях с ними».
Татьяна Голубаева, директор благотворительного фонда «Берегиня», Пермь
Фото: Лилия Гатауллина
Татьяна Голубаева: «Конференция состоялась, и надо сказать, что в этом году нам было немного тревожно, ведь вместе с организатором — фондом «Подари жизнь» — мы, по сути, меняли формат конференции. Ну а после мы услышали отзывы участников, как всем все понравилось, какое было потрясающее наполнение по спикерам в первый день, как много было интересной информации. А также благодарность за заботу, с которой мы подошли к участникам на второй день конференции, когда они смогли насладиться красотой Пермского края и по-настоящему вдохновиться. Мы убедились, что перемены были верны.
Наша главная задача, особенно руководителей фондов, — это вдохновлять команду. Вдохновляться самим: быть опорой для детей, семей наших подопечных, генерить новые проекты с бизнесом и создавать условия для того, чтобы они воплощались в жизнь. Когда руководитель впечатлен и насыщен новыми эмоциями, все становится по силам. Мы рады, что все наши цели были достигнуты. И хорошо, что конференция дает нам возможность не только опереться друг на друга, обменяться опытом и найти решение задач, на которых мы, допустим, застопорились, конференция из года в год дает нам главное — это вдохновение на новые свершения. И очень приятно быть человеком в составе команды, которая сумела вдохновить».
Ирина Жирнова, заместитель исполнительного директора фонда «Нижегородский онкологический научный центр», Нижний Новгород
Фото: Лилия Гатауллина
Ирина Жирнова: «Это была моя десятая конференция “Благотворительность против рака”, каждый год я с нетерпением ее жду, потому что это одно из самых ярких событий в моей профессиональной жизни. В этом году организаторы изменили формат мероприятия и, на мой взгляд, крайне удачно. В первый день я буквально боялась дышать, чтобы не пропустить ни единого звука. А во второй — мы наслаждались красотой Пермского края, эмоциями и общением. На обратном пути под стук колес я еще раз просматривала свои заметки и намечала план по использованию полученных знаний. “Подари жизнь”, спасибо, что снабжаете знаниями, знакомствами и заботитесь о нашем психоэмоциональном состоянии. Знать, что я — часть бóльшего, для меня очень важно! И, конечно, огромное спасибо команде горячо любимого фонда “Берегиня”. Вы невероятно прогрессивные, креативные, гостеприимные. На вас хочется равняться, у вас хочется учиться!»
Наталья Маньченкова, директор общественной организации «Круг доверия», Пенза
Фото: Лилия Гатауллина
Наталья Маньченкова: «Огромная благодарность организаторам и всем участникам! Большая радость — видеть из года в год коллег, идейных и верных своему делу людей. И каждый год с интересом ожидать очередной встречи. Спасибо за эти волшебные дни: много идей, спикеры просто обалденные — еще не раз буду перечитывать свои записи. Каждый раз я привожу с собой новые идеи и обязательно их воплощаю! Большое спасибо за вдохновение! Только с большой любовью можно организовать такую встречу!»
Огромное спасибо всем, кто приехал! Всем, кто был на конференции впервые, и всем, кто уже давно с нами! Самая горячая благодарность фонду «Берегиня» за радушный прием, отличную организацию, невероятную экскурсию! Отдельное спасибо спикерам за потрясающие выступления: сколько раз мы еще будем обращаться к вашему опыту. И, конечно, всем, кто помогал в организации: волонтерам, сотрудникам «АМАКС Премьер-отеля Пермь» и, конечно, партнерам и спонсорами конференции! Не прощаемся!
Партнеры конференции
Новости
Вдохновлены и напитаны!
В этом году конференция «Благотворительность против рака» прошла в 14-й раз — и снова в выездном формате: 120 участников из 27 городов и 47 организаций встретились в городе Перми по приглашению фонда «Берегиня».
Никита и его команда
Зачем Никита, бывший подопечный фонда, пригласил своих друзей в больницу? Чтобы устроить самый настоящий праздник детям, которые пока еще проходят лечение. Получилось ярко и весело.
Мы сделали это!
Сотрудники фонда пришли в школы к детям на праздник первого сентября, чтобы провести уроки доброты и поздравить ребят с началом учебного года. Мы начали этот год с главного, а вы? Ждем ваших заявок и идем к вам.