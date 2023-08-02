Ярмарки в школах — невероятные успехи декабря

11 школ и больше 4 млн рублей в помощь детям: таков итог новогодней школьной «движухи» (не побоимся этого слова). Посмотрите, какой восторг (и азарт) у ребят в глазах. А все потому, что помогать можно креативно и весело.

Фото: Школа Центра педагогического мастерства

«К огромной работе подключились все» Ярмарка в школе № 429 «Соколиная гора» прошла 15 декабря впервые и сразу во всех четырех корпусах. Вдохновителем стал заместитель директора по воспитательной работе Олег Безрукавный. Несколько лет назад он и не думал о благотворительности, пока коллега-историк не познакомил его с фондом «Подари жизнь». Олег вместе с коллегами провел ярмарку в школе № 1415 Останкино, где тогда работал, и очень вдохновился результатом. Когда перешел в «Соколиную гору», даже не сомневался, что устроит акцию и здесь. «Ключевым организатором была команда воспитания школы и классные руководители, которые донесли идею до школьников, сделали макеты ярмарочной валюты, вырезали купюры на 3 500 человек, составили столы. Была огромная работа, к которой подключились все, — рассказывает Олег Безрукавный. — Ярмарка тем и хороша, что человек становится участником — либо своим товаром, либо покупками».

Фото: Школа «Соколиная гора» 1 из 4

На импровизированные прилавки выставили выпечку, «соленья-варенья», книги из семейных библиотек и рукоделия. Были неожиданности и открытия. Всех удивила, например, методист школы Наталья Хворова: оказалось, она мастерит чудесные деревянные брелоки. Сам Олег выставил немного меда (у него своя пасека), который быстро разобрали. Ушли с молотка и все билеты на спектакль школьного театра. А уже в мае Олег вместе с командой воспитания школы хочет провести ярмарку на улице, чтобы подключить жителей ближайших домов и сделать мероприятие доброй традицией района.

4 281 195 рублей собрано в декабре на школьных ярмарках

Дебютная ярмарка в Школе Центра педагогического мастерства (ЦПМ) сразу же вошла в число самых ярких событий года. Провести ее предложили инициативные родители, а в организации поучаствовали многие отделы школы. Приятно удивили педагогов своей активностью и школьники: подключились целых 25 классов.

Фото: Школа Центра педагогического мастерства 1 из 4

«Мероприятие превзошло наши ожидания. Чего там только не было: еда, напитки, поделки, открытки — всего не перечислишь! Директор ЦМП Артем Шишов испек кексы, а отдел продвижения развития напечатал на 3D принтере формочки в виде логотипа школы и отлил мыло, — рассказал специалист по сопровождению учебного процесса Евгений Романцов. — Было приятно и повеселиться, и помочь подопечным фонда». Дебют действительно удался, а особенно приятно было узнать, что школа хочет сделать ярмарку ежегодной. «Дети прекрасно знают, кому помогают» «Наше сотрудничество с фондом началось несколько лет назад, и сначала мы просто провели ярмарку в конце учебного года. А потом решили, что это может стать хорошей традицией, и перенесли ее на зиму, на декабрь, когда у нас проводятся общешкольные концерты и мероприятия, в которых участвуют и дети, и родители, — говорит Людмила Соломонова, директор по развитию холдинга ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа». — В начальной школе одного из подразделений мы устраиваем бал, дети приходят нарядными, красивыми, великолепно танцуют, и как раз там же проводится ярмарка. У фонда отдельный стенд, стол, где выставлены поделки. Все, что продается, дети делают сами. Конечно, с помощью педагогов, но на очень высоком уровне. Участвуют в этом все классы.

Фото: «Ломоносовская школа»

Мы всегда говорили ребятам, что “Подари жизнь” помогает детям с онкологическими заболеваниями, а в этом году к нам приехали волонтеры фонда, которые доступным для всех языком рассказали про работу благотворительной организации, объяснили, почему так важно помогать детям и что каждый из нас может сделать, чтобы спасти жизнь. Дети были впечатлены. Потому что одно дело просто знать, что нужно помогать, а другое дело узнать подробности от людей, которые заняты в этой сфере. А еще мы, конечно, рассказываем, кому нам удалось помочь. Все участвуют в ярмарке с большим интересом: готовятся, стараются, делают поделки, а потом покупают их за собственные (карманные) деньги. Главное, наши школьники прекрасно понимают, что они, дети, помогают детям». «Волонтеры произвели впечатление» «Приезд волонтеров сделал вход в ярмарку в этом году очень естественным. И если раньше дети могли не совсем понимать смысл того, что происходит, в этом году у мероприятия появился особый смысл, — уверен Антон Седов, заместитель директора по воспитательной работе Ломоносовской школы № 5. — В основном, мы продаем на ярмарке поделки, которые сделали дети. Для этого родители организуют мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и предметов интерьера, очень хороших и качественных. То, что деньги пойдут на благотворительность — для детей очень важно.

Фото: «Ломоносовская школа» 1 из 6

На ярмарке есть и выпечка, и всякие сладости. В этом году был организован мастер-класс по приготовлению мороженого. Дети его сами делали и сами продавали. И это, конечно, тоже очень важно — совместное дело, коллективное, творческое и объединяющее. Кстати, в изготовлении новогодних поделок участвует вся школа. Каждый класс планирует, что это будет, дети предлагают свои идеи. И такая вот “движуха” в школе происходит недели две. В этом году мы еще сотрудничали с дизайнером Викторией Десятниковой: дети создавали свои дизайны футболок, делали принты, основываясь на интересах одноклассников. Разумеется, такая одежда пользовалось спросом. На ярмарку приглашаются все родители, очень активно участвуют педагоги и сами дети. Они любят покупать, а еще смотрят, кто что сделал. В этом году масштаб ярмарки был таков, что нам пришлось переехать в спортивный зал. Без преувеличения — участвовала вся школа. Если участники не могли прийти из-за болезни, просто переводили деньги в фонд. Кстати, мы поняли, что детям и родителя важна обратная связь, как именно и кому они помогли, и мы точно собираемся больше им об этом рассказывать».

Фото: «Ломоносовская школа»

Большое спасибо всем участникам: учителям, родителям, детям! Всем-всем, кто участвовал. Невероятно приятно, что вы у нас есть. Вы — лучшие! Школа «Покровский квартал»,

ГБОУ Гимназия №114 Выборгского района Санкт-Петербурга,

Ломоносовская школа (собрано больше 1,7 млн рублей!),

ГБОУ «Школа № 429 Соколиная гора» (участвовали все 4 подразделения),

ГБОУ «Школа № 283»,

ГБОУ «Школа № 1998»,

ГБОУ «Школа № 1249»,

ГБОУ «Школа № 508»,

ГБОУ «Школа № 1430»,

АНО ОШ ЦПМ,

АНО РМШ (Русская Многоуровневая Школа).