Помогать проще, чем кажется: заходите во флагманские магазины ZARINA или на сайт бренда и купите то, что вам нравится из благотворительной капсулы. 10% от продажи в первый месяц будут направлены в «Подари жизнь».
Хотим сказать немного о дизайне новой капсульной коллекции ZARINA x ПОДАРИ ЖИЗНЬ. Он был разработан агентством «Команда+1» и Omsky специально, чтобы заявить о благотворительности.
Незакрашенные элементы одежды рассказывают о необходимости помощи доноров, волонтеров и благотворителей, без которой победить болезнь просто невозможно.
Сергей Новосад и Анастасия Талызина
Фото: Ирина Полярная
А главная миссия этой коллаборации — поддержка тех, кто прямо сейчас проходит тяжелое лечение: 10% от продаж коллекции в первый месяц будут направлены на поддержку и лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Футболки, свитшоты, джоггеры из плотного футера и джерси из 100% хлопка. Специально для проекта команда ZARINA разработала нашивки с символом фонда. Вдохновляйтесь, покупайте и помогайте детям!
Купить капсулу
В флагманских магазинах и на сайте
Флагманские магазины
FORT Отрадное (Москва), Атриум (Москва), Афимолл (Москва), Аэропарк (Брянск), Балтия Молл (Калининград), Броско Молл (Хабаровск), Вегас Кунцево (Москва), Весна (Москва), Вояж (Тюмень), Галактика (Барнаул), Галерея (Минск), Галерея (СПБ), Галилео (Минск), Гринвич (Екатеринбург), Домодедовский (Москва), Европолис (СПб), Жемчужная Плаза (СПб), Калина Молл (Владивосток), Космос (Ставрополь), Кристалл (Тюмень), Макси (Петрозаводск), Мармелад Армада (Оренбург), Мармелад (Таганрог), Мега (Красноярск), Мега (Уфа), Мега-Дыбенко (СПб), Охта Молл (СПб), Планета (Уфа), Премьер (Рязань), Ройял Парк (Новосибирск), Саларис (Москва), Седьмое Небо (Нижний Новгород), Сити Молл (Сургут), Сити Парк (Саранск), Хорошо (Москва), Шоколад (Москва), Ярмарка (Астрахань), Аврора (Самара), Армада-2 (Оренбург), Красный Кит (Мытищи).
Новости
ZARINA X ПОДАРИ ЖИЗНЬ
Помогать проще, чем кажется: заходите во флагманские магазины ZARINA или на сайт бренда и купите то, что вам нравится из благотворительной капсулы. 10% от продажи в первый месяц будут направлены в «Подари жизнь».
Мы начинаем!
А вы выигрываете: подготовка к флешмобу «Начнем с главного» в самом разгаре, мы ждем вас в офисе фонда за значками и флажками. И, конечно, все готово к проведению «Уроков доброты»: придем и расскажем детям о самом важном.
С днем рождения, Марк!
С огромной радостью и большим удовольствием поздравляем Марка Тишмана, амбассадора и любимого друга фонда с днем рождения!