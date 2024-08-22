Помогать проще, чем кажется: заходите во флагманские магазины ZARINA или на сайт бренда и купите то, что вам нравится из благотворительной капсулы. 10% от продажи в первый месяц будут направлены в «Подари жизнь».

Хотим сказать немного о дизайне новой капсульной коллекции ZARINA x ПОДАРИ ЖИЗНЬ. Он был разработан агентством «Команда+1» и Omsky специально, чтобы заявить о благотворительности.

Незакрашенные элементы одежды рассказывают о необходимости помощи доноров, волонтеров и благотворителей, без которой победить болезнь просто невозможно.