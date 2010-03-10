Посещение реанимации

В мае 2019 года был подписан закон, разрешающий посещать детей в реанимации. До этого момента допуск родителей был оставлен на усмотрение главного врача, и чаще всего родителей в реанимацию не пускали.

29 мая 2019 года подписан закон, разрешающий посещать детей в реанимации. Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, согласно которому родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента предоставлено право посещать его в медицинской организации, в том числе в реанимации.

19 августа 2020 года подписан Приказ об утверждении общих требований к организации посещения пациентов, в том числе в реанимации. До утверждения этого приказа была проделана большая работа. Общественные, пациентские и медицинские организации вместе с чиновниками искали возможность сбалансировать все требования. В итоге, многие избыточные ограничения на посещения пациентов были устранены, но, к сожалению, не все (подробнее об этом читайте на сайте Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»).

О чем идет речь? Во-первых, в Приказе прописано, что для посещения пациента, находящегося в тяжелом состоянии, сначала нужно получить согласие заведующего структурным подразделением стационара. Во-вторых, в Приказе не отражена возможность круглосуточного посещения пациентов, которые находятся в тяжелом (терминальном) состоянии. А это именно те пункты, за внесение изменений в которых боролись благотворительные и общественные организации. Очевидно, что работа над этим будет продолжена.