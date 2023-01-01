Оборудование в больницы, обучение врачей: это тоже помощь детям?

Детская онкология — одна из самых высокотехнологичных областей медицины. Чтобы вылечить больного раком ребенка, необходимо вовремя и очень точно поставить диагноз и провести лечение по строго определенному протоколу.

Вот почему так важны знания и квалификация врачей-онкологов, и поэтому фонд организует образовательную программу для врачей, поддерживает проведение стажировок, медицинских конференций и семинаров. Медики получают возможность вовремя узнавать не только о принятых стандартах лечения, но и о новейших достижениях медицины, которые могут подарить жизнь больным даже в самых сложных случаях.

Высокие технологии требуют и соответствующего оборудования. Вот лишь один из многочисленных примеров. Сочетания химиопрепаратов для каждой разновидности болезни строго определены протоколами лечения и даже вводятся больному в точных концентрациях и строго по часам. Если химиопрепараты будут слишком «концентрированными» или будут слишком быстро вводиться в организм, больной может погибнуть от токсичности лечения. Если вводить лекарство медленно и в небольшой концентрации, оно может оказаться неэффективным и рак не отступит. Вот почему фонд закупает в больницы инфузионную технику — перфузоры и инфузоматы. Эти умные машины вводят в кровь больного ребенка химиопрепараты со строго определенной скоростью и в строго определенных концентрациях.

Регулярно производятся и закупки диагностического оборудования, в том числе самого сложного и современного, чтобы больные дети могли вовремя получить диагноз и начать лечение. Ведь без максимально подробной и точной диагностики современное противоопухолевое лечение попросту невозможно.

Фонд покупает расходные материалы, от простых до сложных и дорогостоящих — например, системы для сепарации клеток крови, чтобы можно было забрать у доноров именно нужный компонент крови, без переливаний которого в ходе лечения рака нельзя обойтись. И самих доноров крови фонд тоже привлекает, а для этого печатает и раздает донорам информационные материалы, рассказывающие о донорстве, и мелкие сувениры (значки, магниты), напоминающие о необходимости сдать кровь.

Все эти и другие меры помогают обеспечить максимально качественное лечение каждому ребенку, попавшему в подопечную фонду больницу.

Часть необходимого оплачивается из так называемых безадресных пожертвований. Однако многие проекты фонда имеет целевую поддержку. Так, у нас есть благотворители, которые целевым образом оплачивают проект по развитию добровольного безвозмездного донорства крови, образовательный проект для медицинского персонала, реабилитационные программы и др. Благотворители в рамках целевых договоров жертвуют в фонд деньги на работу этих проектов и получают отчеты о целевом расходовании средств на проекты.