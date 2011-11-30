Химчистки «Лансада»

Воспользовавшись услугами эксклюзивных химчисток «Лансада», Вы подарили своей одежде деликатный уход и качественный ремонт, а детям, борющимся с тяжёлыми заболеваниями — бесценную поддержку.
1 969 687 рублей.
собрано в ходе акции. Акция завершена.
5% от ежемесячной выручки эксклюзивных химчисток «Лансада» было направлено в помощь детям-подопечным нашего фонда. Кроме того салон в Колобовском пер. бесплатно чистил вещи, предназначенные для продажи в «Благобутике» — благотворительном магазине фонда «Подари жизнь» и фонда помощи хосписам «Вера».