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Химчистки «Лансада»

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Воспользовавшись услугами эксклюзивных химчисток «Лансада», Вы подарили своей одежде деликатный уход и качественный ремонт, а детям, борющимся с тяжёлыми заболеваниями — бесценную поддержку.

1 969 687 рублей.

собрано в ходе акции. Акция завершена.

5% от ежемесячной выручки эксклюзивных химчисток «Лансада» было направлено в помощь детям-подопечным нашего фонда. Кроме того салон в Колобовском пер. бесплатно чистил вещи, предназначенные для продажи в «Благобутике» — благотворительном магазине фонда «Подари жизнь» и фонда помощи хосписам «Вера»

Статьи

30.11.2011

О компании

Компания «Лансада» была основана в 1999 году и является единственной в сегменте luxury химчисткой, предоставляющей уникальные услуги и сервис.

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