Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Kia Russia & CIS

Поделиться:
С 24 по 30 мая 2021 года с каждого нового автомобиля, проданного через дилерскую сеть, компания перечисляла 1000 рублей в фонд «Подари жизнь». Акция завершена!

5 715 000 рублей

было перечислено в фонд

  • Компания «Киа Россия и СНГ»/Kia Russia & CIS провела благотворительную акцию «Помогаем героям» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь», приуроченную к Международному дню защиты детей. 

  • В течение недели с 24 по 30 мая компания «Киа Россия и СНГ»/Kia Russia & CIS перечисляла в фонд 1000 рублей с каждого нового автомобиля, проданного через дилерскую сеть бренда. Благотворительная сумма была выделена из собственных средств компании, ее не включали в стоимость автомобилей. Всего было продано 5 715 машин.

  • Благотворительная акция «Киа Россия и СНГ»/Kia Russia & CIS проходит уже не первый год. В этом году средства будут направлены на поддержку проекта «Диагностика и анализы».

Kia Russia & CIS

перейти на сайт компании

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari