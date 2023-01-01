Компания «Киа Россия и СНГ»/Kia Russia & CIS провела благотворительную акцию «Помогаем героям» в пользу подопечных фонда «Подари жизнь», приуроченную к Международному дню защиты детей.

В течение недели с 24 по 30 мая компания «Киа Россия и СНГ»/Kia Russia & CIS перечисляла в фонд 1000 рублей с каждого нового автомобиля, проданного через дилерскую сеть бренда. Благотворительная сумма была выделена из собственных средств компании, ее не включали в стоимость автомобилей. Всего было продано 5 715 машин.