Благотворительная акция накопительной программы МАЛИНА прошла с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года.

Программа МАЛИНА и фонд «Подари жизнь» провели совместную акцию «Крепкая скрепка». Мы хотели собрать самую длинную в мире цепочку из скрепок, в которой каждая скрепка — это ваше пожертвование на лечение детей. Одна скрепка стоила 200 баллов и имела денежный эквивалент. А теперь представьте, сколько денег можно собрать, если наша цепочка окажется самой длинной в мире! И главное, все эти средства переданы в фонд на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Мы хотели показать, как даже небольшое пожертвование, соединяясь с другими, может многое изменить. Прикрепите свою скрепку к цепочке!