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благотворительный фонд

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Крепкая скрепка!

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Благотворительная акция накопительной программы МАЛИНА прошла с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года.

1 044 476 рублей

собрано во время этой акции. Акции завершена.

Программа МАЛИНА и фонд «Подари жизнь» провели совместную акцию «Крепкая скрепка». Мы хотели собрать самую длинную в мире цепочку из скрепок, в которой каждая скрепка — это ваше пожертвование на лечение детей. Одна скрепка стоила 200 баллов и имела денежный эквивалент. А теперь представьте, сколько денег можно собрать, если наша цепочка окажется самой длинной в мире! И главное, все эти средства переданы в фонд на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Мы хотели показать, как даже небольшое пожертвование, соединяясь с другими, может многое изменить. Прикрепите свою скрепку к цепочке!

Статьи

13.04.2012

Люди добрее, чем думают о себе

Программа МАЛИНА перечислила в фонд «Подари жизнь» 255 000 рублей. Это деньги, собранные благодаря тем, кто принял участие в благотворительной акции «Крепкая скрепка».

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