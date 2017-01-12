Егор лечится от острого миелобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице с августа. Мальчик перенес несколько блоков химиотерапии и трансплантацию костного мозга, донором стал его папа. Сейчас Егор еще в отделении ТКМ, чувствует себя неплохо, но для профилактики грибковых осложнений ему необходимо принимать зарубежный противогрибковый препарат «Амфо-моронал» стоимостью 248 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Егора.