28.04.2017
Сегодня Егора не стало. Все произошло очень быстро.
Сил родителям. Светлая память маленькому мальчику, который так любил футбол, книжки и мультики.
25.04.2017
К сожалению, у Егора обнаружен рецидив. Видимо, мальчик будет выписан домой на поддерживающее лечение.
06.03.2017
У Егора пока еще обнаруживается цитомегаловирус, иногда аденовирус, периодически поднимается температура. Мальчик получает противоинфекционную терапию. Переливания крови не нужны, донорский костный мозг функционирует, но на фоне противовирусной терапии его функция снижена.
13.02.2017
Костный мозг хорошо функционирует, признаков РТПХ нет. Из проблем - плохой аппетит, потеря веса, несколько повышенная температура.
30.01.2017
Егор чувствует себя неплохо, уже прошла первая проверка. Мальчик в ремиссии. Но есть признаки минимальной остаточной болезни и, возможно, РТПХ.
19.01.2017
Мы закрываем сбор средств для Егора. Недостающая сумма была собрана благодаря сюжету про Матвея Вошкина, который вчера вышел на канале «ТВ Центр». Спасибо!
12.01.2017
Егор лечится от острого миелобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице с августа. Мальчик перенес несколько блоков химиотерапии и трансплантацию костного мозга, донором стал его папа. Сейчас Егор еще в отделении ТКМ, чувствует себя неплохо, но для профилактики грибковых осложнений ему необходимо принимать зарубежный противогрибковый препарат «Амфо-моронал» стоимостью 248 000 рублей. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы открываем сбор средств для Егора.
Статьи о Егоре
Лекарство для Сони и Егора
В отделении трансплантации костного мозга РДКБ от острого миелобластного лейкоза лечатся четырехлетние Егор Покатилов и Соня Суханова. Они нуждаются в зарубежном противогрибковом препарате «Амфо-моронал».